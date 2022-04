Šou Survivor, ktorá sa, žiaľ, na Slovensku skončila fiaskom, sa dotočila a súťažiaci sú už doma. Diváci ich prežívanie v džungli ešte stále sledujú v televízii a víťaz bude známy až vo finále, ktoré bude čoskoro. Krátko po prílete do Česka sa moderátor Ondřej Novotný rozhodol prehovoriť, ako to počas natáčania skutočne prebiehalo.

Ostrieľaný Novotný, ktorý pred pár rokmi moderoval v Česku aj Robinsonov ostrov, si servítku pred ústa rozhodne nedával. Nie je žiadne tajomstvo, že tvorbu šou mala pod palcom turecká produkcia, od ktorej Markíza a Nova kúpili licenciu. Aj to bol dôvod, prečo sa zo Survivor stalo fiasko. S pôvodnou americkou verziou to totiž nemalo spoločné takmer nič, čo ťažko znášali najmä českí diváci. U nich sa Survivor pred niekoľkými rokmi vysielal ako „Robinsonov ostrov“ a takmer celú jeho tvorbu mala pod palcom česká produkcia, ktorá sa všetkými silami snažila priblížiť k originálu.

Nekvalitná výroba však nerozčuľovala len divákov, ale aj moderátora Ondřeja Novotného, ktorý moderoval dva predchádzajúce Robinsonove ostrovy. Ústa na špacír si pustil v podcaste Kudy běží zajíc. „Zažili sme tu také turecké peklo. Žiadny deň nebol dobrý. Keď je to viac ako 70 dní za sebou, brnká ti to na psychiku. Každý deň ťa niekto oj*be, vždy je oneskorenie, všetko je inak. Každý deň. A robíš s cudzou produkciou. A už sme boli takí rozstrelení, že sa ani nepozdravíme. Už nepredstierame. Už je to otvorená nenávisť. Hráš nejaký súboj, hru, a, ty pí*o, zvukár zase toto, kamera zase zle, zase kdesi-čosi. Stojíš na tom slnku, sku*venom 50-stupňovom slnku, vidíš, ako oni sa tam pečú, pozri sa na mňa. Už by som mal byť dopečený, ale nie som,“ priznal s tým, že s Turkami už nebude natáčať ani za svet.

