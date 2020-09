Video zverejnila rádiová spíkerka Becca vo svojom vlogu. Okamžite sa na ich adresu spustila vlna kritiky a ich video zverejnila aj istá stránka na sociálnej sieti, ktorá pozoruje správanie influencerov.

,,Naozaj nás to už nebaví, ale kým sa to nezlepší, asi o tom budeme musieť hovoriť stále. Becca vydala nový vlog a Emma Drobná nedrží volant ani nepozerá na cestu. A je jedno, že neskôr parkujú a potom už auto stojí. Do cesty mohlo vbehnúť dieťa, dôchodca, stať sa môže čokoľvek,“ napísali k príspevku. Emma si však uznala chybu a všetkým sa ospravedlnila.

Emma Drobná Zdroj: Instagram E. D.

,,Hneď na úvod sa chceme ospravedlniť za časť videa, kde sme spolu s Beccou v aute a počúvame moju novú skladbu. Beccu som čakala na parkovisku, na ktorom sme sa stretli a išli sme na kávu a spolu sme hľadali parkovacie miesto, preto sme sa aj presúvali. Mali sme byť obe pripútané a venovať sa šoférovaniu na plných 100 % a uvedomujeme si svoju chybu. Nechcela by som, aby si z videa niekto bral príklad. Som zodpovedný šofér, ktorý sa snaží vždy o čo najväčšiu bezpečnosť nie len svoju, ale všetkých naokolo. Toto bolo však nezodpovedné, aj keď sme boli na parkovisku a išli sme pomaly. Tiež sme len ľudia, ktorí robia chyby. Nikdy by sme si nedovolili kohokoľvek ohroziť. Dávame si prísľub o to viac dbať na bezpečnosť na cestách a prízvukovať túto tému aj na sociálnych sieťach. Prosím, dávajte na seba pozor a jazdite bezpečne,"napísala nám Drobná, ktorá včera vydala svoj nový album Better Like This. A práve jedinú slovenskú pesničku, ktorú na albume má, spievala Becce v aute.