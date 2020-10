Herec Andy Hryc napriek tomu, že od apríla bojuje so zákernou leukémiou, nestráca odhodlanie a ani svoj povestný optimizmus. Ako sa má? „Ťažká otázka. Odpoveď spočíva v mojej diagnóze. Choroba, ktorá ma postihla, je nevyliečiteľná. Jej fatálny koniec sa v tom šťastnejšom prípade dá len oddialiť. Taká je, žiaľ, pravda,“ reagoval herec, ktorý opísal, ako vyzerá ďalej jeho liečba.

CHOROBA HO ZMENILA Hryc sa mení blízkym pred očami. Zdroj: Instagram

„Môj spôsob liečby sa skladá z dvoch fáz. Prvou je fáza injekčná. Tá spočíva v každodennom podávaní injekcií, to trvá sedem dní. Paralelne s ňou ide perorálna medikamentózna liečba zložená z mnohých tabletiek, ktoré musím trikrát denne užívať. Po injekčnej fáze nasleduje trojtýždňová fáza tabletková a tieto dve fázy sa budú striedať. Dokedy? Neviem,“pokračoval Andy, ktorý pred ochorením viedol aktívny život a za herectvom mu je smutno.

„Chýba a veľmi. Je to fatálna strata, ktorá sa nijakým spôsobom nedá napraviť. Útechou mi môže byť len vízia, ktorá spočíva v tom, že môj vzácny učiteľ Laco Chudík svoj posledný film nakrútil, keď mal 92 rokov a dostal zaň Českého leva. Pravda, nemal diagnózu, ktorá prepadla mňa,“smutne poznamenal Hryc. Tomu okrem herectva chýba aj spoločnosť.

Wanda je mamou troch synov. Zdroj: instagram

„Návštevy neprijímam. Vzhľadom na to, že mám veľmi obmedzenú imunitu. Nemôžem ani objať svojich vnukov,“ pokračoval herec, ktorému je obrovskou oporou manželka a dcéra. „Moja úžasná manželka podáva svojou starostlivosťou o mňa každý deň hrdinský výkon. A kde berie silu na to všetko, čo je okolo nej, moja dcéra Wanda, vie len Pán Boh. No a potom ten najužší okruh ľudí, ktorí mi svojím prístupom a obetavosťou preukazujú svoju lásku. Veľmi ich ľúbim,“dodal.