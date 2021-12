Hoci je Voštinár na obrazovke už niekoľko rokov, nikdy netúžil byť v médiách. Osud mu to však zariadil tak, že sa z neho stal úspešný a pomerne žiadaný moderátor viacerých projektov. Začínal v trnavskom rádiu, odkiaľ sa dostal do komerčného rádia a neskôr zakotvil v televízii. Moderoval niekoľko súťažných relácií vo verejnoprávnej televízii a následne ostal verný už len JOJ-ke.

Aktuálne sa prihovára z Inkognita a z Nového bývania. Moderátorovi vždy išla karta a nikdy nemal núdzu o prácu. Paradoxne, v máji 2018 nám priznal, že chcel so všetkým seknúť. „20 rokov byť na scéne, to už je dosť a čoraz častejšie sa pohrávam s myšlienkou, že skončím. Mám rád, keď je muž činu a keď povie, že niečo urobí, tak to aj urobí. A toto je aj vo mne. Pokojne by sme to mohli nazvať aj syndróm vyhorenia,“ povedal nám vtedy.

Vlado sa však z obrazoviek napokon nevytratil, no ako sa nám teraz zveril, prešiel si veľmi zložitým obdobím. „V tom čase som toho mal extrémne veľa, ale naozaj extrémne! Pretekalo mi to cez hlavu a cítil som, ako chradnem aj psychicky, aj fyzicky. Vytrácala sa mi radosť zo života, celé to zostávalo iba v pozícii, že iba pracujem a spím a medzitým sa trošku najem. Vtedy to naozaj pramenilo z toho, že človek, keď je extrémne unavený, tak má všelijaké extrémne myšlienky a jedna z nich bola, že takto to ďalej nemôže pokračovať, lebo ma to zabije,“ šokoval Voštinár, ktorý následne výrazne skresal prácu.

