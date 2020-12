Miro Jaroš (42) sa do povedomia ľudí dostal účinkovaním v 1. sérii SuperStar. Porota na čele s Paľom Haberom (58) ho veľmi nemusela, no napokon, po rokoch, to dotiahol dosť ďaleko. Kolegovia zo súťaže mu môžu jeho zárobky ticho závidieť. Dnes si síce žije ako v bavlnke, ale na detstvo má poriadne trpké spomienky. V novej knihe otvoril svoju 13. komnatu.

Jaroš sa síce po skončení súťaže v roku 2004 snažil rozbehnúť svoju kariéru, no veľmi sa mu nedarilo. Preto sa rozhodol ísť úplne inou cestou. Začal tvoriť pesničky pre deti. A oplatilo sa. Venuje sa tomu už takmer 8 rokov a zarába ako kráľ. Peniaze mu priniesli slobodu, hlavne čo sa týka bývania. Zatiaľ čo mnohí Slováci žijú na dlh, on toto slovo nepozná. „Kúpil som si byt, splatil som prednostne hypotéku,“prezradil nám pred vyše rokom spevák, ktorý sa netají tým, že je stále skromný. To mu ostalo z detstva, v ktorom však ani zďaleka nemal na ružiach ustlané.

Miro Jaroš s mamou. Zdroj: instagram/jarosmiro/davidvepyart

„Žili sme skromne, v dome u pradeda, v jednej izbe. Do kúpeľne sa chodilo zvonka, čo bolo v zime nepríjemné. Keď som chodil do druhej triedy, začali sme stavať dom. Spomínam si, ako som od otca pýtal drobné na cukríky, no on mi ich nedal, lebo trebalo šetriť na dom,“prezradil najnovšie v autobiografickej knihe Jaroš, ktorý mal doma tvrdú výchovu.

Otec zvykol biť jeho aj jeho troch mladších súrodencov, a to gumeným remeňom, ktorý veľmi štípal - alebo museli kľačať na špicatom polene. Mirovým najväčším snom bolo stať sa spevákom, no nikto z rodiny ho v tom nepodporoval, dokonca ani jeho učiteľka. Tá mu tiež dohovárala, aby si vybral iné povolanie. K tomu sa začali pridružovať ďalšie problémy, keďže otec sa o nich nestaral tak, ako by sa mal, a všetky starosti boli presunuté na jeho mamu.

Miro sa stretával s veľkým nepochopením v rodine. S otcom († 56), ktorý v roku 2011 zomrel na rakovinu, nikdy nenašiel spoločnú reč, nepocítil rodičovskú lásku, a keď sa mu po mutovaní objavili ťažkosti s hlasom, začal sa „opúšťať“. Keďže jeho najväčším snom bolo spievať, zrútil sa mu svet. „Veľmi som trpel. Zistili mi, že mám na hlasivkách uzlíky, nariadili mi úplný hlasový pokoj. Mal som veru všelijaké myšlienky. Bolo to hrozné. Nechcelo sa mi žiť. Vyzeralo to tak, že prídem úplne o hlas. Nebol tam nikto, s kým by som sa mohol o tom porozprávať. Tak som sa aj poprechádzal po železničnej stanici...“šokuje Miro.

