Moderátor Tomy Kotty privítal Minha so slovami, že sa na jeho návštevu už nemohol dočkať. ,,Ty si tiež dobre falošný ako všetci farmári," šplechol mu okamžite do tváre Minh a servítku si nedával pred ústa ani ďalej. ,,Ja už som chcel ísť domov, už som to tam psychicky nedával s tými ľuďmi. Celé zle! Jak som tam proste mohol byť. Ja som išiel na Farmu iba preto, aby som dobre vyzeral," komentoval svoje dianie v šou. ,,Všetci sú falošní, čo tam rozprávali, že toho Miňa treba ,,vydzigať"! Ale povedal som si, nech sú falošní, aj tak už odchádzam a vonku sa aj tak nevidíme," nešetril svojich kolegov z Farmy.

Farmár Minh má poriadne vysoké sebavedomie. Zdroj: TV Markíza

Ako však ďalej priznal, bolo mu ľúto, že prišiel o šancu vyhrať 75-tisíc eur. ,,O tie peniaze by som sa s nikým nedelil. To je asi prvé, čo by som spravil a druhá vec... Kúpil by som si bársjaké značky! By som išiel do Viedne, do Švajčiarska a tam by som si nakúpil veci... Že si už nemusím pýtať od rodičov," povedal bez okolkov. Minh sa však vrátil aj k svojmu poslednému dňu na Farme. ,,To bolo hrozné, povedal som si, ako si ma Alica dovoľuje trestať! Povedal som si, no tak mám tresty, ktoré aj tak nesplním a vedel som, že odídem. Ja som taký tvrdohlavý, že sa nenechám, aby ma niekto trestal. A už vonkoncom nie nejaká erotická hračka tuto predo mnou! Rozhodol som sa, že odídem z Farmy ako víťaz a nie ako ostatní, čo prehrali v dueli," opisoval detailne svoje pocity.

,,Ja by som nepočúval ani Merkelovú, keby mi povie, sprav hento a toto! To tiež nie je moja mama! Ona ma porodila, ona jediná mi môže rozkazovať. Otec s mamou ma môžu biť, som ich syn, ale nie niekto iný! Mňa otec zbil raz aj to, že nebolo doma povysávané! U nás je takáto výchova normálna," pokračoval Minh a s úprimnosťou rozhodne nešetril ani ďalej. Na farmárov nemá ani jedného pekného slova. ,,Ako som mohol byť taký naivný! Ja som tam každému veril a ja som bol označený za toho najhoršieho a najviac falošného. Ja som nerobil žiadne taktiky a všetci tam nasilu išli iba s tým, že chcú vyhrať tých 75-tisíc eur. Akože haló! Nevyhráš teraz, vyhráš v šou Survivor... Tak to funguje. Nasilu boli ku mne dobrí, aby nedostali trest, keď odídem," reagoval nahnevaný Minh.

