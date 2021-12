„Ani som sa pôvodne vôbec nechcel vyjadrovať, ale pár vecí môžem uviesť na pravú mieru,“ prezradil pre extra.cz Muradov, ktorý sa stal na českom internete terčom útokov. „Nikoho som neopustil. Mne je to jedno, čo si o mne ľudia myslia, čo o mne píšu alebo hovoria. Mňa ich názor vôbec nezaujíma. Dôležité pre mňa je len to, že mám zdravú dcéru. Každý nech si myslí, čo chce. Ja viem pravdu. Nikoho som neopustil. Všetko sa stalo, ako sa stalo,“ pokračoval.

„Za koniec vzťahu vždy môžu obaja. Netvrdím, že som ideálny človek. Nie som anjel, ani Monika nie je. Ale som veľmi rád, že s ňou mám dcéru a že ju naozaj mám konkrétne s ňou. Osud to jednoducho zariadil tak, že teraz nie sme spolu. Rešpektujem to a vždy to rešpektovať budem,“ vysvetlil športovec. „Kedykoľvek o nej počujem niečo zlé, zakaždým sa jej zastanem. Je to človek, ktorý v mojom živote niečo znamenal a bude v ňom dosť znamenať ďalej. Je to matka môjho dieťaťa," dodal Makhmud.

