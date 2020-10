Piško sa vďaka imitáciám, satire a aj politickému postoju dostával do rôznych situácií. Zažil niekedy aj vyhrážky?

Rasťo Piško Zdroj: archív

„Mal som aj fyzický atak. Bál som sa niekam chodiť. Potom som mal takého človeka, ktorý mi pomáhal a trošku ma strážil. Mám doma aj jednu škatuľu od banánov plnú výhražných anonymných listov, ktoré mi chodili do televízie, kde sa mi vyhrážali smrťou. Raz mi napísali, aby som do jedného mesta necestoval, pretože ma tam zabijú, no v televízii mi tu hrču listov dávali raz za mesiac, takže som medzitým v tom meste bol,“prekvapil historkou Rasťo Piško.