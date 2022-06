Historicky prvá víťazka SuperStar Katarína Koščová (40) sa počas šou v roku 2004 stala miláčikom národa. No ako išiel čas, ľudia prestali riešiť jej spevácku kariéru a riešili jej vzhľad. Za posledné roky sa mnohokrát stala terčom škaredých útokov, a to najmä pre svoju postavu či obliekanie. Najnovšie však radikálne schudla a cíti sa veľmi dobre. Jej manžel Michal Pivovar však teraz otvorene priznal, že mal o ňu obrovské obavy.

Katka Koščová stretla po šou lásku svojho života Michala Pivovara, s ktorým má dve krásne detičky a spolu tvoria harmonickú rodinku. Je jasné, že ako takmer každá žena, aj ona po dvoch pôrodoch nabrala nejaké tie kilá navyše, ktorých sa však dlho nemohla zbaviť. A vtedy sa začali kopiť nepríjemné komentáre a poznámky na jej postavu. Hoci sa mnohým mohlo zdať, že Katka je nad vecou a hlúpe urážky nerieši, opak bol pravdou. Útoky na jej osobu jej prekážali a zraňovali ju. Nedávno verejne priznala, čo pociťovala.

„Dlho som zvažovala, či vôbec niečo písať. Kamaráti, neberte to v zlom. Teším sa vašej podpore, ale váha nikdy nebola témou, ktorej som sa chcela verejne venovať. Vždy to odvádzalo pozornosť od toho, čo som reálne chcela povedať či urobiť. Nakoniec zostávala tá Koščová, ktorá sa príšerne oblieka a k tomu ešte aj príšerne vyzerá. Ja sa o tom nechcem baviť. Chápete. Roky som sa tvárila, že mi bodyshaming (zosmiešňovanie fyzického vzhľadu človeka) neprekáža, lebo sú predsa dôležitejšie veci, ale pravda je, že som tým veľmi trpela. Každý má nejakú cestu a ja sa vôbec necítim povolaná dávať verejné odporúčania, na to je tu množstvo naozaj skvelých odborníkov, ktorí vedia, čo robia tak, aby nikomu neublížili,“ zverila sa fanúšikom.

Katka Koščová so sestrou. Zdroj: instagram/katarina.koscova

Je jasné, že prežívala naozaj náročné obdobie. Katka strácala sebaúctu, trápila sa diétami a aj jej psychika bola poriadne otrasená. Jej manžel Michal poskytol teraz rozhovor Denníku N, v ktorom priznal, že mu nebolo všetko jedno. „Niekedy som to v sebe riešil intenzívnejšie, inokedy menej, snažili sme sa o tom aj rozprávať. V zásade sme si aj predtým žili spokojný a normálny život, lenže potom to aj vplyvom médií vygradovalo. Pred dvomi rokmi to už bol stav, keď som začal reálne cítiť strach o Katku ako o blízkeho človeka. Je to podobné, ako keď vám niekto blízky ochorie a bojíte sa, že oňho navždy prídete,” priznal Michal, ktorý sa o manželku najviac strachoval v období, keď ju odmietali na koncertoch pre jej výzor.

„Niekoľkokrát som jej otvorene povedal, že sa o ňu vážne bojím, že to už nie je len o psychike, ale aj o tom, že neviem, čo budeme robiť, ak sa jej niečo stane fyzicky. Inými slovami, mal som veľké obavy o jej zdravie ako také. Lebo pravda je taká, že psychika sa jej už odrážala aj na fyzickom zdraví,” pokračoval. Detaily z ich života ďalej rozberať nechcel. Katka však za posledné obdobie radikálne schudla a ako aj v jednej relácii priznala, z psychických problémov jej napokon pomohli odborníci. Aktuálne je konečne spokojná a šťastná a odhodlaná naplno sa venovať tomu, čo miluje. Spevu.

Prečítajte si tiež: