Moderátorka Adriana Kmotríková (50) dala v januári 2020 zbohom televízii JOJ. Pár mesiacov si oddýchla od kamier, aby sa pred ne opäť vrátila, no do spravodajskej televízie TA3. Tam má vlastnú reláciu, v ktorej sa venuje rôznym zdravotným problémom. V najnovšej časti sa vrátila k chvíľam, keď bojovala s nádorom na mozgu.

Adriana vo vlastnej relácii na TA3 doteraz riešila osudy ľudí, ktorí trpia cystickou fibrózou. Na tú totiž pred 20 rokmi zomrela jej milovaná dcérka Natálka († 5). Najnovšie sa však začala venovať aj iným témam a pred pár dňami si pozvala prednostu neurologickej kliniky profesora Petra Valkoviča, s ktorým rozoberala migrény. Počas diskusie sa vrátila aj do roku 2015, keď začali jej bolesti hlavy. Tie najprv vyzerali nevinne, no neskôr si vypočula zdrvujúcu správu. Išlo o nádor na mozgu.

„Môže byť za bolesťou hlavy aj niečo vážnejšie, napríklad nádor? Môže rakovina v hlave bolieť?” opýtala sa Kmotríková hosťa. „Jedným z najtypickejších prejavov nádorov a hlavne rýchlo rastúcich nádorov je bolesť hlavy a to už je naozaj alarmujúci príznak, takže ku každej bolesti hlavy, ktorá mení nejakým spôsobom svoj charakter, má nejakú vyššiu neznesiteľnú intenzitu, je potrebné pristúpiť veľmi zodpovedne. Tu vyznávam istý postoj, že dobrá diagnostika sama o sebe lieči. Keď človek kumuluje v sebe stres, čo za tým môže byť a nevidí negatívnu snímku z magnetickej rezonancie alebo mu niekto nevysvetlí, že ide o migrénu a funkcie mozgu sú v poriadku, je to veľmi dôležité. Za bolesťou hlavy môže byť závažné ochorenie,” vysvetlil profesor Valkovič.

Adriana Kmotríková Zdroj: Archív A. K.

„Niekedy je problém dostať sa na magnetickú rezonanciu. Tam nemôže pacient len tak prísť a zaklopať na dvere, musí mať odporúčanie od odborného lekára, ku ktorému ho musí poslať praktický lekár, nie?”

„Áno, takto to je. V čom však ja vidím väčší problém, je, že sa podceňuje bolesť hlavy ako taká a pacient nevyhľadá lekára,” pokračoval moderátorkin hosť. „Keď mám migrénu, to neznamená, že mám aj rakovinu mozgu a zase ani asi kapacity na magnetickej rezonancii nie sú také, že by mohli každého, koho zabolí hlava, vyšetrovať,” doplnila ho Kmotríková. „Mám s tým vlastnú skúsenosť, lebo keď som mala rakovinu mozgu, o ktorej som nevedela, asi rok a pol predtým som obchádzala rôznych lekárov a neposlali ma na magnetickú rezonanciu, až potom na koniec. Nebolo to ľahké sa tam dostať, ale ja ako laik som to nemohla vedieť,” priznala sa Adriana, ktorá sa tak vrátila k obdobiu, keď skolabovala v živom vysielaní JOJ-ky a následne jej lekári po vyšetrení rezonanciou odhalili nádor na mozgu.