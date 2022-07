Vyhrážky, odpočúvanie či nepríjemné maily, tým si prešlo viacero novinárov. Mnohí o tom nemlčali a otvorene priznali, že mali strach nielen o svoj život, ale aj o svojich blízkych. Moderátorka Jana Krescanko Dibáková nie je výnimka. „V období po vražde Jána Kuciaka boli časy o dosť pohnutejšie ako dnes. Z Generálnej prokuratúry padali výzvy, že sa máme ozvať v momente, ak budeme dostávať vyhrážky. Začiatkom roku 2019 som mala otvorený konflikt s Martinom Daňom, ktorý ma vulgárne atakoval vo videách, a začali mi prichádzať veľmi nepríjemné odkazy. Situácia sa úplne vyostrila o niekoľko týždňov, keď sa rozbehli súdne spory s Mariánom Kotlebom a ulicami Bratislavy pochodovali jeho prívrženci. K dovtedajším bežným, mimoriadne nepríjemným a agresívnym odkazom aj na adresu mojich detí, pribudli skutočné vyhrážky. Páchateľ si ma vraj nájde, počká na situáciu, keď budem sama. Úprimne, ako mama dvoch malých detí som si povedala - s týmto musím ísť na políciu. Naozaj som mala veľkú obavu o moju bezpečnosť a o bezpečnosť mojej rodiny. Polícia a aj Televízia JOJ následne riešili moju ochranu” prezradila nám jojkárka.

Moderátorka Jana Krescanko Dibáková. Zdroj: tv joj

Vyrovnať sa s vyhrážkami bolo pre ňu náročné aj z psychickej stránky predovšetkým kvôli deťom. „Ako sa policajt nesmie báť, lebo potom by mal robiť niečo iné, tak aj ja čelím rôznym atakom a musím byť do istej miery odolná. Ide prioritne o to či vám niekto iba nadáva alebo vyhrážky už majú potenciál vo vás vyvolať strach o život a obavy o blízkych. A tu už prekročili únosnú mieru. Úprimne som sa bála o deti a o to, ako budú vnímať, ak nám niekto napríklad poškodí bránu alebo vybije okno. Na riziká dokonca bola upozornená aj triedna učiteľka môjho syna. Po odporúčaní polície nezverejňujem žiadne fotky tvárí mojich detí. Nájdete maximálne bábätkovské fotky, deti zverejňujem maximálne od chrbta. A skutočne to odporúčam aj v tomto smere menej opatrným kolegom,” dodala.

Prečítajte si tiež: