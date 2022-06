Ján Baláž sa ešte v roku 1967 podieľal na založení legendárnej kapely Modus, no všetci si jeho meno spájajú s ikonou slovenskej hudobnej scény, skupinou Elán, ktorej členom sa stal na jeseň 1980. Odvtedy to s Jožom Rážom (67) spoločne ťahajú. Gitarista však teraz, na oslave svojej 70–ky, vyrukoval s nečakaným priznaním.

Baláž je autorom hudby väčšiny známych „elánoviek”. S kapelou to ťahá od roku 1980 a je pochopiteľné, že všetci ich fanúšikovia sú v tom, že všetci členovia sú skvelými kamarátmi aj v súkromí. No realita určite viacerých poriadne prekvapí. Ak ste čakali, že líder Elánu Jožo Ráž a jeho kolega Baláž sú parťákmi aj mimo pódia, ste na veľkom omyle.



Na snímke je Jano Baláž. Zdroj: MATEJ KALINA

Ako nám Baláž na oslave svojej 70-ky prezradil, paradoxne je s Jožom Rážom práve teraz najintenzívnejšie v kontakte. Pracujú totiž na nových pesničkách i novom cédečku. No pri otázke, či sa s Jožom zvyknú stretávať aj v súkromí, prišlo šokujúce zistenie.

„My sme sa za tých 42 rokov, čo fungujeme ako kapela, nikdy súkromne nestretávali. S Jožom som bol za ten čas raz týždeň na letnej dovolenke a raz v zime na dovolenke. Aj to nás vždy niekto z kamarátov dal dokopy. Vždy to bolo medzi nami len o práci,” prekvapil nás Baláž, ktorý okrúhliny síce dovŕšil ešte v auguste minulého roka, no až teraz ich veľkolepo oslávil. A to, že ich vzťah je za tie dlhé roky iba čisto pracovný, stojí nečakane aj za ich dlhodobým úspechom.



„Je to určitá psychohygiena. Boli časy, keď sme robili 250 koncertov za rok. Tak sme sa nemohli začať ešte aj súkromne stretávať a ísť spolu na pivo. To nejde! Strážime si svoje súkromie, každý z nás má inú partiu priateľov atď. Sme partneri, ale nemôžem to povedať tak ľudsky, že by sme boli kamaráti. Sme veľmi dobrí pracovní partneri. Naozaj dobrí, lebo nám to veľmi dlho vydržalo,” pokračoval Baláž, ktorý následne zdôraznil, že nikdy neboli medzi nimi nezhody.



„Nie! Musím povedať, že naše pracovné porady trvajú päť minút a to je všetko. Vždy všetko vieme vyriešiť naozaj za päť minút. Nechcem sa nejako chváliť, ale obaja sme dosť inteligentní ľudia, pomerne rýchlo vieme vždy všetko vyhodnotiť a jasne definovať, čo je dobré a čo nie. A potom sa už o tom nebavíme. Niekedy sa stalo, že jeden z nás s niečím nesúhlasil, ale vždy sme si povedali za a proti a bolo vybavené. Ale nikdy som sa s Jožom nepohádal! Naozaj nikdy o ničom! Ani on so mnou (smiech). Za tých 42 rokov, čo spolu fungujeme v kapele…” dodal.