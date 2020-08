Haberova dcéra Zuzana Koperniech (35) kedysi žila v Amerike, no nakoniec sa usadila na Slovensku. Od roku 2015 je vydatá za plastického chirurga Mariána Koperniecha (38). Párik má dcérku Elizabet (3) a žije v Poprade. A to zaujalo Jána Tribulu, ktorý si ich pozval na túru. A tam Zuzana prekvapila úprimnosťou.

Otcove pesničky má rada, no slávne priezvisko jej podľa jej slov bolo skôr na príťaž. Reč je o Zuzane Koperniech, ktorá prijala pozvanie do markizáckej relácie „S Tribulom na horách“. Spoločnosť jej robil manžel Marián i 3-ročná dcérka Elizabet. „Janko, veľké ďakujem, že si si nás vybral a doprial nám tento krásny zážitok a zaberák, ktorý sme milovali každú minútu a na ktorý len tak ani my športovci nezabudneme,“zverila sa Zuzana na Facebooku. Koperniech pred kamerami opísala pocity z túry a pozitívny vzťah k horám, no zverila sa aj so životným problémom. Nie vždy sa jej totiž žilo ľahko s priezviskom Haberová.

Pavol Habera s dcérou Zuzanou, ktorú má z prvého manželstva. Na kolenách s najmladším synom Paulom Henrym, ktorého má s Danielou Peštovou. Zdroj: profimedia



„Vždy som pracovala v inej sfére a venovala sa skôr medzinárodnému biznisu, tak je to skôr na príťaž ako pomoc. Meno nie je vždy pozitívna nálepka, ľudia majú predsudky a automaticky predpokladajú, že človek, ktorý má známeho otca, tak to má v živote ľahšie a myslím si, že hovorím za viacero detí, ktoré si toto bremeno nesú. Skôr opak je pravdou, že sa s tým musia popasovať v živote a večne dokazovať, že niečo dokážu aj sami,“ povedala Koperniech, ktorá dokonca priznala, že ľutuje, že slávneho mena sa nezbavila skôr.

„Kebyže si môžem vybrať, že či sa niekedy niečo objaví v novinách, alebo sa toho mena navždy zbaviť ešte v minulosti, tak určite by som sa toho mena zbavila ešte v minulosti a nikdy v živote nebola v médiách,“dodala Haberova dcéra.

