Obľúbené Záhady tela sa po pauze vrátili na televízne obrazovky s novými časťami. Svoje vedomosti si prišli zmerať herečka Zuzana Fialová, Braňo Jobus a herci Radošinského naivného divadla René Štúr a Jozef Adamčík. A ako to už býva v tejto relácii zvykom, opäť bolo veselo. O prekvapivý moment sa postarala Fialová, ktorá pred televíznymi kamerami vyšla von s nečakaným priznaním. A drží si ním prvenstvo!



„Na Slovensku som raz spôsobila veľkú záhadu a dodnes v tom držím prvenstvo. Predstavte si, čo sa mi stalo. Jedného dňa som sa zobudila a nemohla som rozprávať ani jesť. Išla som k doktorovi a musela som mu napísať na papierik, čo mi je. Nič som nemohla robiť od nosa dole. Koniec! Nič,“ šokovala Fialová. „Ty si za hodinu musela vypísať celý zošit,“ zahlásil moderátor Miezga, ktorý tým narážal na to, že Zuzana je známa svojou mimoriadnou výrečnosťou.

„Lekári mi zistili, že som prvá na Slovensku, čo si vydrala sánkové väzivo. Zistili mi, že som rozprávala vyše 50-tisíc slov za deň. A tak som jediná na Slovensku, komu sa to stalo so sánkou,“ dodala. Zaujímalo nás, kedy sa to herečke stalo a či sa jej to niekedy ešte zopakovalo, no, žiaľ, nepodarilo sa nám s ňou skontaktovať sa.