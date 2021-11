Eva dlhé roky mlčala. Dokonca aj keď absolvovala kolotoč súdnych pojednávaní, bála sa prehovoriť. Jej fatálnym zavinením totiž v roku 2012 prišli na maďarskej diaľnici o život štyria nevinní ľudia. V budapeštianskej base si odsedela 6 rokov. A hoci sa s ňou bude táto hrozná udalosť vláčiť už celý život, ona sa rozhodla, že všetky svoje pocity dá zo seba von. Vraj nie preto, aby sa pred verejnosťou očistila, ale aby to zo seba všetko dostala. Knihu napísal Štefan Šperka po dlhých mesiacoch rozhovorov s Evou.

Eva Varholíková spôsobila v auguste 2012 smrteľnú nehodu, pri ktorej zomreli štyria ľudia. Zdroj: archív, Blikk

V knihe neopisuje iba spomienky na pobyt v base, ale aj to, ako žila pred fatálnou nehodou. A v jednom momente dokonca priznala to, čo mnohí zrejme vôbec netušili. Eva v minulosti tvorila pár s Erikom Fischerom, s ktorým má dcéru Ellu. No krátko nato, ako sa Ella narodila, mal Erik vážnu autonehodu. ,,V nemocnici strávil tri a pol mesiaca. 15 cm z kosti sa mu premenilo na prach a jediné riešenie bola titánová náhrada, ktorá by obrástla kosťou. Nakoniec ho operovali 25 ráz. Snažila som sa mu byť oporou, dokonca som s ním opäť otehotnela, čo bol malý zázrak krátko po pôrode s Ellou. Erik nikdy nebol šťastnejší, pretože pred očami mal to, že to bude jeho vysnívaný syn,” priznala v knihe Eva.

Autobiografiu s názvom Chcela by som vrátiť čas napísala Eva Varholíková spolu so Štefanom Šperkom. Zdroj: Instagram E.V.

,,Problémom však bolo obdobie, v ktorom som otehotnela. Erikovi proti bolestiam podávali morfium a od môjho lekára prišla zdrvujúca správa, že jestvuje veľká pravdepodobnosť, že by dieťa nebolo stopercentne zdravé, a odporučil mi umelé prerušenie tehotenstva. Predstava, že budem 9 mesiacov žiť v strachu, či sa mi narodí zdravé dieťa, bola pre mňa nepredstaviteľná. V tom období som vychudla na 36 kíl. Tuším to bolo na konci tretieho mesiaca, keď som povedala definitívne áno. Tieto slová vyslovujem iba s veľkou hrčou v hrdle. Možno ma mnohé ženy odsúdia, bola som si však istá, že by som ranu v podobe chorého dieťatka už nezvládla,” zaspomínala si na jedno zo svojich najhorších životných období.