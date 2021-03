Tříska mal v tom čase uniesť a znásilňovať Bartošovú a Štaidl sa cítil hrozne, zahanbene. „V ten deň, keď som sa vrátila domov, bol Láďa nepríjemný a stále na mňa kričal,“ pripomína Ivetine slová nová kniha “Třetí král” od Ladislava Štaidlu. Hudobník bol tak zúfalý, že si chcel podrezať žily a požadoval to aj od Bartošovej. „A potom napustil vaňu, zobral žiletky a povedal, že teraz nám neostáva nič iné, ako sa zabíiť. A doslova povedal: Prvá sa podrežeš ty a hneď potom to urobím ja. Jednoducho mi vysvetlil, že situácia je strašne vážna, že ja som to vlastne celé pos*ala, a že nám neostáva nič iné, ako sa zabiť,“ popísala v knihe Bartošová.

Iveta Bartošová a Ladislav Štaidl na archívnom zábere. Zdroj: Profimedia

Keď Štaidl napustil vaňu, pripravil žiletky, ľahol si do nej s Ivetou a povedal: „Teraz ty a potom ja, to je jediná šanca, ako sa môžeme zachrániť.“ Iveta sa vydesila a okamžite vyliezla z vane. „On tiež hneď vyliezol za mnou. Od tej doby ale ku mne Láďa začal byť veľmi agresívny a stále to gradovalo. Vyčítal mi Třísku, hocikedy, keď sa mu to hodilo,“ komentovala to Bartošová a dodala: „Povedala som mu, že sme síce s Třískom mali sex, ale že si pamätám iba útržky.“