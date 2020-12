„Je to pravda, vieme o tom už v okruhu kolegov,”dozvedela sa redakcia topky.sk. Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa. Podľa informácií spomínaného portálu mal mať herec, ktorý naposledy stvárnil úlohu veterinára Jána Chalupku v Hornej Dolnej, zdravotné problémy so srdcom a bol vraj pozitívny na koronavírus. Pre TASR správu o jeho úmrtí potvrdila Ingrid Fašiangová, generálna riaditeľka bratislavského Divadla Nová scéna, kde herec pôsobil. Fašiangová ďalej uviedla, že príčina Kožkovej smrti ešte nie je známa. "V rámci divadla vieme, že bol pozitívny na ochorenie COVID-19, vo štvrtok bol na testoch, mal ťažký priebeh choroby," poznamenala.

Krátko po prevalení tejto smutnej informácie reagovala jeho kolegyňa zo seriálu Horná Dolná Petra Polnišová. "Milý moj Števko, budeš nám veľmi chýbať. Prosím, odpočívaj tam hore v pokoji,"napísala na svojom Facebooku.

Polnišová je zdrvená zo smrti kolegu Štefana Kožku. Zdroj: Facebook P. P.

Štefan Kožka sa narodil 11. augusta 1954 v Trenčíne ako najmladší z troch detí. Herecká profesia ho lákala už od základnej školy, kde chodil do dramatického súboru. Neskôr sa s rodičmi presťahoval do Bratislavy. Po skončení štúdia herectva na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (VŠMU) sa v roku 1977 stal členom Divadla pre deti a mládež v Trnave. Počas jedenástich sezón vytvoril množstvo pozoruhodných postáv. "Tam sme urobili najkrajšie veci a dokonca sme donútili aj bratislavskú smotánku chodiť na premiéry do Trnavy," spomínal kedysi herec.

Odtiaľ Štefan Kožka prešiel do Poetického súboru v Bratislave, kde sa zoznámil so svojou partnerkou Zuzanou Skopálovou. Súbor sa neskôr zlúčil s divadlom Nová Scéna. Na divadelných doskách účinkoval herec v desiatkach inscenácií. V pôvodnom slovenskom muzikáli Mata Hari (2013) sa predstavil v úlohe manžela exotickej tanečnice Rudolfa McLouda, v komediálnej hre Figaro sem, Figaro tam (2011) si zahral grófa Almavivu a v známom muzikáli Fidlikant na streche (2007) alternoval hlavnú postavu s hercom Mariánom Slovákom.

Diváci mohli Štefana Kožku vidieť tiež v divadelnej kriminálnej komédii Šialené nožničky (2010), v hre Ešte jeden do partie (2010) alebo v pôvodnom slovenskom muzikáli František z Assisi (2010). Ako režisér pracoval umelec na muzikáloch Hair (2003), Muzikálový sen (2011), Cigáni idú do neba (2012), Sláva (2013), Vyhadzovači (2013), alebo HairSpray (2014).

Okrem pôsobenia v divadle Nová scéna účinkoval v mnohých televíznych a filmových projektoch. V seriáli Nepokojná láska si zahral už v roku 1975, účinkoval v Tisícročnej včele (1983), v šesťdielnom televíznom filme Alžbetin dvor (1986) či v muzikáli Fontána pre Zuzanu 2 (1993). K jeho ďalším filmom patria napríklad dráma Zurvalec (1993), Herodes a Herodias (1996), rozprávka Zlatý hlas (2004) alebo študentský film Otec (2009).

V ostatných rokoch sa obsadzovaný herec objavil v populárnych seriáloch Záchranári (2003), Priateľky (2008), Odsúdené (2009), Ako som prežil (2009) a Pod povrchom (2012), Búrlivé víno (2012), Horná Dolná (2015).