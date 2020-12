Milovníkom country Františka Nedvěda predstavovať netreba. Spevák a gitarista tento rok na jeseň oslávil svoje 73. narodeniny. Vo víkendovom rannom vysielaní rádia Impuls však všetkých fanúšikov šokoval. Prezradil, že má rakovinu. "Pustím to do sveta, nech to všetci vedia. Chodím na chemoterapie, takže čakám, či sa to spraví, alebo nie, " vyhlásil muzikant, ktorý napriek tomu nestráca optimistický pohľad na svet a neutápa sa v depresiách. "Náladu mám dobrú, ničomu nepodlieham, len sa liečim. Verím, že budúci rok bude lepší, než ten tohtoročný, " pokračoval.

Chorobu lekári Nedvědovi diagnostikovali ešte krátko pred tým, než Českú republiku zasiahla pandémia. "Akonáhle mi to objavili, tak sa zakázalo spievať. Beriem to ako znamenie, že keď nemôžem spievať ja, tak nesmie nikto," vysvetľoval hudobník. "28. decembra idem do nemocnice na tretiu chemoterapiu, takže budem musieť byť v pokoji. Ale budem okolo seba mať rodinu, milované deti, vnučky, manželku, takže si to prežijem podľa svojho, " dodal Nedvěd.