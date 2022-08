Herečku Janku mnohí diváci poznajú hlavne vďaka Rodinným prípadom, v ktorých sa často objavuje, ale objavila sa aj v šou Take Me Out. V októbri varila aj v šou Bez servítky a pred kamerami odhalila aj svoje súkromie."Mám dieťa (dcéru). Už je to lepšie. Mali sme také dva ťažšie roky, kým sa stabilizoval, či je chlapec alebo dievča a sme to aj riešili. Momentálne to všetci akceptujú, nikomu to nevadí a ľúbime ho. Voláme ho mužským rodom, aby sme mu neubližovali. Má 14 rokov," povedala a trochu si aj poplakala.

Herečka Jana Wagnerová Zdroj: TV JOJ

A teraz s veľkým priznaním prichádza aj známa vizážistka našich celebrít Lucia Woloszyn Freund, ktorá dlhé roky pracovala v Markíze a líčila moderátorky ako Danica Nejedlá či Zlatica Švajdová Puškárová. Lucia a jej manžel Radek vychovávajú dve deti, Tamaru(15) a Tobiasa (3). Pred dvomi rokmi však ich rodina prešla obrovskou zmenou. Z ich dcéry Tamary sa stal Tyler.

Lucia kedysi pracovala v Markíze a líčila mnohé známe markizáčky. Zdroj: Facebook L.W.

V súčasnosti sú rodičmi 15-ročného transrodového dieťaťa, ktorého rodová identita sa nestotožňuje s pohlavím, ktoré mu bolo pri narodení priznané. S veľkým rozhovorom s vizážiskou prišla televízia Markíza na ich webe tvnoviny.sk. Tamará, ktorá sa cíti byť vo všetkých smeroch chlapcom, je v tele dievčaťa. Ako na to jej rodičia prišli?

,,Hovorievala som, že mám dcéru za troch synov. Bola lapajom, tvrdohlavým dieťaťom so známkami rebélie. Aj záujmy mala chlapčenské, ako futbal či autíčka. Postupne sme ale prežili viacero situácií, pri ktorým som akoby spozornela. Jednoducho sme vždy ako rodičia cítili, že je to naše dieťa iné. Výrazný zlom nastal s príchodom COVID-19. Neviem, čím to bolo, ale v tomto čase sa nám naše veselé dieťa začalo zatvárať, doslova, do izby a ešte aj výrazne pribrala. Pripisovali sme to zníženému pohybu," povedala pre tvnoviny.sk Lucia.

,,Čoraz viac nám vytýkal, že mu nerozumieme, nevieme, čo prekonal, ale konkrétne nám nevedel tie svoje problémy pomenovať. Až som to prestala zvládať, a tak som ho zobrala na záhradu, zavrela bránu a povedala, že mám toľko času, koľko len potrebuje, tak chcem, aby mi konečne povedal, čo sa deje. Nasledoval krik, vzdor, hnev, truc, mlčanie aj plač. Až mi oznámil, že je asi bisexuál," pokračovala Lucia, no tam sa to nekončilo.

,,Neskôr sa mi zdôveril, že je asi lesba a napokon sa chcel dať nakrátko ostrihať a oznámil mi, že chce byť chlapec a zmeniť si meno. S tým som už mierne bojovala, pretože mi to nešlo na jazyk. Celý život to bola moja Tamarka a odrazu Tyler? Ale utvrdil ma v tom, že to tak naozaj cíti. Musela som to prijať."