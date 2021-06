Libuška a Mirka boli nielen sestry, ale obe aj najznámejšie rozprávkové princezné. Kým Libuška sa preslávila ako Popoluška, Maruška či Večernica, jej mladšia sestra ako v poradí druhá Arabela. Spolu sa predstavili aj na divadelných doskách. Zbožňovali sa celý život a bývali len kúsok od seba. V jej srdci teraz ostalo obrovské prázdno.

Čo sa vlastne milovanej Popoluške stalo? „Asi mi nebudete veriť, ale ani ja dodnes neviem, čo sa stalo. Bolo to také nečakané. Volala som synovcovi, ale on mi tiež nebol schopný nič povedať. Viete, ja si myslím, že to ešte nevedia ani lekári, že to skúmajú,” prezradila Miroslava českému Blesku.

Libuška a Mirka Šafránkové. Zdroj: Archív

„Jej pondelková hospitalizácia bola plánovaná. Nikto však netušil, že už sa domov nevráti. Nikto to nečakal. Vôbec nikto z nás nebol pripravený, že by mohla takto náhle odísť. Keď však o tom teraz tak premýšľam, tak sme na to pripravení byť mohli. Nikto si nedokáže predstaviť, čo si chudinka musela obzvlášť v poslednom čase prežiť,” pokračovala Mirka. Po jej nečakanej smrti sa začalo hovoriť, že nemala zasiahnuté len pľúca. „Tak nejako. Ona to však nevzdávala. Mala takú obrovskú vôľu žiť! Že nám teraz umrie, naozaj nenapadlo nikomu z nás. Ono sa na to pripraviť však nedá nikdy. Mne samotnej stále ešte nedošlo, čo sa vlastne stalo,” dodala.

