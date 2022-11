Nie je žiadne tajomstvo, že úspešná speváčka Jana Kirschner (43) sa ako 17-ročná dostala až do finálovej dvanástky súťaže Miss. Teraz, s veľkým odstupom času, sa vrátila k tomuto obdobiu a vyšla von so šokujúcim priznaním.

Mnohé dievčatá si účasťou na súťaži krásy plnia svoje dievčenské sny, no medzi takéto rozhodne nepatrí Jana Kirschner. „Keď sa dnes vraciam do tých spomienok, že mladé dievča vyjde v plavkách pred preplnenú športovú halu, kde sedí 10-tisíc ľudí, je to nepredstaviteľné. Nie sú to pocity, ku ktorým sa rada vraciam,“ prezradila Jana v podcaste Krása. Kirschner počas súťaže, kde skončila na 5. mieste, takmer prepadla poruchám príjmu potravy. Držala totiž prísnu diétu a naučila sa aj nasilu vracať.

„Posledné mesiace pred finále som bola naozaj na ukrutnej diéte. Niekedy som zjedla napríklad len jedno jablko za deň a ono to hraničilo s bulímiou. Naučila som sa aj dávať si prsty do krku,“ spomínala na posledné dva mesiace pred finále súťaže, keď schudla až 7 kíl. Pred súťažou mala miery, ktoré považovali porotcovia za dokonalé: 89-59-90.

Aj keď na súťaž Miss nespomína v najlepšom, priznala, že účasť jej otvorila dvere do „sveta“. „Krása mi dala veľa príležitostí urobiť veci, ktoré by som možno inak nemohla urobiť. A nakoniec mi dala aj príležitosť stať sa speváčkou,“ povedala Jana, ktorá sa vďaka súťaži Miss dostala aj k Paľovi Haberovi a k manažérovi, ktorý jej dal šancu.



