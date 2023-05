Iveta Bartošová (+48) sa v apríli 2014 postavila pred televízne kamery. Vychudnutá a s problematickou artikuláciou. Ospravedlňovala sa, že zle hovorí. Mala ževraj stále stuhnutú čeľusť po operácii zubov. Svetu sa snažila ukázať, ako je šťastná a v pohode. Nedalo sa však nevšimnúť si, že opak bol pravdou. Iveta akoby bola myšlienkami a duchom úplne inde, hoci sa snažila usmievať. Už vtedy začali mať o ňu fanúšikovia obrovský strach. A o niekoľko dní, presne 29. apríla 2014, sa Česko a Slovensko dozvedelo hrozivú správu. Iveta sa rozhodla dobrovoľne ukončiť svoj život. Skokom pod vlak. Od jej tragickej smrti uplynulo 9 rokov. Na Ivetu si teraz zaspomínal jej dvorný fotograf Miloš Schmiedberger.

Bývalý dvorný fotograf a manažér Ivety Bartošovej Miloš Schmiedberger. Na fotke s Ivetou a Láďom Štaidlom. Zdroj: archív Miloš Schmiedberger

Prečo v roku 1991 ukončil s Ivetou spoluprácu? ,,Robili sme pre ňu prvé aj posledné v našej agentúre, ale s jej narastajúcimi úspechmi stúpalo aj jej sebavedomie, ktorého mala viac než dosť, čo sa postupne prejavilo na jej správaní. Láďa Štaidl bol tvrdý manažér a ona s postupom času nechcela pristúpiť na jeho požiadavky, pretože si myslela, že ona sama vie najlepšie, čo je pre jej kariéru správne. Začala si jednoducho robiť, čo uznala za vhodné, a pomaly začala podliehať náhodným a neprofesionálnym názorom kadekoho. Prestala brať vážne rady Láďu Štaidla, ktorý vždy presne vedel, kedy a kam ju presadiť," povedal Schmiedberger

v rozhovore pre český expres.cz. A bol aj mimoriadne konkrétny.

,,Mali sme dva naplánované koncerty na okraji Prahy s presným harmonogramom. O tretej bola v pláne zvuková skúška, na ktorú sa Iveta nedostavila. Prišla až tesne pred začiatkom koncertu a zmyslela si, že začne skúšať. Povedal som jej, že to nejde, pretože organizátori už otvorili sálu a už tam začali chodiť prví fanúšikovia. Ona tam stropila neuveriteľnú scénu, vletela do šatne a zabuchla sa tam. Ja som ju opakovane žiadal, nech otvorí, že musíme začať. Potom som sa pre ňu vrátil a ona tam už nebola, skrátka odišla preč bez udania dôvodu. Hľadali sme ju tri štyri dni a ja som mal z toho riadny malér," pokračoval.

Fanúšikom to vysvetlili tak, že stratila hlas a nemôže vystúpiť. Následne sa stretol so Štaidlom, kde mu otvorene povedal, že pracovať s ňou je nad jeho sily a končí. Štaidl tak ostal jej jediným manažérom. ,,Chcel jej vybudovať tú najlepšiu kariéru. Mal obrovský manažérsky talent, bez neho by taký úspech nedosiahla."

Bývalý dvorný fotograf a manažér Ivety Bartošovej Miloš Schmiedberger. Zdroj: Blesk

Kedy Ivetu naposledy videl? ,,V mojom ateliéri. Prišla za mnou s tým, že by chcela znovu urobiť program ako bolo Radio Luxembourg a že by sa chcela vrátiť späť v plnej sile. Dohodli sme sa na novom fotení. Za dva dni prišla, urobili sme krásnu sériu nových fotografií s tým, že pripravím program, akým spôsobom budeme pokračovať ďalej, ale bohužiaľ, komunikácia sa obmedzila až sa úplne prerušila a nakoniec som sa dozvedel, že skočila pod vlak," povedal.

Čo ju podľa neho dohnalo k samovražde? ,,To je otázka, na ktorú si netrúfam odpovedať. Myslím si, že mala svoje veľké osobné sny o svojom súkromnom živote. Tužila po veľkej láske a partnerovi, ktorý ju bude milovať a podporovať, a to si myslím, že bol ten zásadný problém. Aj keby jej partneri dali tú najväčšiu lásku, nebolo by to všetko, čo si ona vo svojich myšlienkach predstavovala. A keby som sa mal vyjadriť k Rychtáři a Macurovi, osobne si myslím, že keby sa v tej dobe namiesto bitia na ulici spojili podnikateľsky dohromady a v Uhříněvsi otvorili reštauráciu s názvom U Rychtáře Macury, urobili by skvelé PR nielen sebe, ale aj Ivete," dodal.

