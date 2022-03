Blondínka Zuzanita Žilinčíková (36) aktuálne účinkuje v relácii Bez servítky. No diváci ju poznajú aj zo šou Take me out, v ktorej hľadala lásku. Žiaľ, neúspešne. Nedávno sa však zviditeľnila aj inak. Už jej nestačili iba obrovské silikóny, ale túžila aj po obrovskom brazílskom zadku, ktorý si dala na klinike v Španielsku zväčšiť. Nám sa do redakcie ozval jej znechutený ex priateľ Jozef (22), ktorý nám otvorene povedal, čo je zač a ako odporne ho pre prachy využila.

Milovníčka estetických zákrokov Zuzana Zuzanita Žilinčíková si začiakom februára v Španielsku nechala zväčšiť zadok. Táto operácia ju stála viac ako 10-tisíc eur. „Plastické operácie sú drahé záležitosti, to je stará známa vec. Najmä, keď si vyberiete špecialistu a nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Áno, moja plastická operácia bola síce drahá, ale poctivo som si na ňu zarobila sociálnymi sieťami a dokonca som kvôli tomu pracovala aj v jednej nemenovanej podzemnej garáži obchodného centra, kde bol hluk, výpary z výfukov, (smrad) a žiadne okno s výhľadom na denné svetlo," napísala na sociálnej sieti. Jasne tak dala najavo, že si všetko sama zaplatila.

Po jej slovách sa nám však do redakcie ozval jej šokovaný expriateľ, s ktorým tvorila pár dva roky. „Už dávno o ňu ľudia nemajú záujem, keď napríklad aj niekto chce nejakú reklamu, tak najviac za ňu dostane 50 až 100 eur a čo to je, keď má len jeden takýto projekt za mesiac? Musel som sa o ňu po finančnej stránke starať ja a jej mama, ktorá jej musí platiť gélové nechty za 20 €, lebo sama je nezamestnaná,“ začal so spoveďou jej bývalý priateľ Jozef, ktorý nám povedal, aká je pravda ohľadne jej zákroku. „Celú plastickú operáciu zadku som jej vymyslel ja sám, aby som ju potešil. Celú ju zaplatil a nie, nestála 15.000€, ale len 10.600€, články, ktoré vyšli o tom, že si to sama hradila, nie sú pravdivé," pokračoval nahnevaný Jozef. "Po návrate z operácie má náhle opustila, vzala odo mňa dalších 3000 € a nekomunikuje so mnou, vyhráža sa mi, až ju nekontaktujem, ju ani jej rodinu," zachádzal smutný Jozef do detailov.

Podľa Žilinčíkovej to však bolo trochu inak. „Je pravda, že s dotyčným som sa vídala a tvorili sme víkendový pár,“ uviedla pre český Blesk. „Čo sa týka operácie môjho zadku, že mi to zaplatil celé on, to vôbec nie je pravda. Je pravda, že mi prispel finančnou čiastkou... Daroval mi to ako darček na moje narodeniny,“ obhajovala sa.

Jozef, ktorý bol od Zuzanity mladší o 14 rokov, tvrdí však úplný opak. "Som z toho úplne zničený. Odkedy to riešim, verejne sa mi ozývajú ľudia a dozvedel som sa ďalšie informácie. Napríklad, že trávila čas aj s inými mužmi a boli v tom aj ďalšie peniaze. Popravde, už neviem, čomu veriť. To, že som tú operáciu platil ja, viem normálne aj zdokladovať. Okrem toho som jej kúpil aj notebook v hodnote 740 eur," reagoval Jozef, ktorý peniaze zarobil tvrdou prácou. Poslal nám dokonca výpisy z banky, ktoré jeho slová potvrdzujú.

"Ja pracujem ako servisný technik plynových zariadený. Pracoval som 12-14 hodín denne 6 dní v týždni. Ja som ju jednoducho miloval a chcel som ju spraviť šťastnou," zdôrazňoval Jozef, ktorý sa netajil tým, že Zuzane hneď na úvod povedal, že nemá veľa peňazí, s čím nemala problém. Všetko sa ale zmenilo, keď jej ochorela mama a blondínka to veľmi zle znášala. "Mama ju dovtedy živila, ona nemala žiadne zamestnanie. Plakala, bola z toho zničená. Ja som tu chcel byť pre ňu. Spolu sme riešili svoju budúcnosť, pozerali sme spolu chalupy, ja som kúpil byt. Chcela toho strašne veľa. Všetci ma na ňu upozorňovali, nech si dávam pozor. Ja som žiadnu reláciu, kde bola, nevidel. Ja som tomu neveril. Keď sme sa stretli, bola to obyčajná, bežná žena. Pôsobila tak, že jej nevadilo, že ideme na prechádzku do lesa. Rodičom prekážal náš veľký vekový rozdiel, ale potom to zobrali," pokračoval.

Zuzanita aktuálne účinkuje v relácii Bez servítky. Zdroj: tv joj

"Riešili sme už aj našu svadbu. Dokonca mala vybraté už aj mená pre naše budúce deti. Chcela mať 4 dievčatká," pokračoval s tým, že po operácii odrazu Zuzana obmedzila kontakt a on sa nevedel spojiť nielen s ňou, ale ani s jej mamou či sestrou."Ja jej nechcem ublížiť ani nič. Len chcem, aby všetci vedeli, čo je zač a aby jej všetko neverili. Už to riešim s právnikom, pretože chcem tie peniaze späť," dodal.

