Už po prvých minútach, ako sa Filip v pondelok objavil v šou, bolo jasné, že o zábavu bude postarané. No postupne diváci nevedeli, či sa smiať alebo vypnúť televízor. Okamžite sa spustila tvrdá kritika smerom k súťažiacim aj televízii, či bolo vôbec vhodné obsadiť do Bez servítky niekoho s takou mentálnou spôsobilosťou ako on. Fanúšikom tejto šou vôbec neprekážala jeho inakosť, ale nevhodné správanie. Pohoršenie nastalo hlavne v deň, kedy sa k sporáku postavil on. Hosťom naservíroval nedovarené špekáčky s kečupom, cibuľou, so zemiakmi a s chlebom, čo všetkých totálne šokovalo. A ako dezert im ponúkol surový koláč. Počas varenia si ešte navyše uchlipoval z piva, ktoré mu nechutne tieklo po brade. ,,Ja mám pocit, že si si z nás vystrelil," šplechla mu do tváre súťažiaca Janka.

Ostatní súťažiaci ostali z jedla, ktoré podával, zhnusení a ani sa ho nedotkli. Zdroj: TV JOJ

Ďalšie prekvapenie prišlo vo chvíli, keď nastal čas programu. Zavolal si ďalších vymetačov rôznych šou - Jeffy Boy a Adrián Figa. Trápne bolo nielen ostatným súťažiacim, ale aj všetkým pred obrazovkami. Kým sa čoraz viac divákov ozývalo, že človek ako on absolútne nevníma realitu a nevie, čo robí, drvivá väčšina im oponovala s tým, že Jakubec žije v Bratislave samostatný život a živí sa plnohodnotne ako taxikár. Filip sa však vyznamenal aj ďalšie dni. Keď hostiteľka pripravila ázijské menu so sushi, on si objednal pizzu hawai a keď mal v piatok pozerať na program, v ktorom tanečnica tancovala zvodný brušný tanec, odišiel preč s tým, že sa cíti ako v bordeli.

Filip sa tváril pohoršene a keď začala brušná tanečnica tancovať, zdvihol sa od stola a odišiel. Ževraj ako kresťan takéto hodnoty nevyznáva. Zdroj: TV JOJ

A aby toho nebolo málo, v diskusiách sa následne začali šíriť príspevky z vtedy verejného profilu Jakubca z protivládnych protestov, podpory extrémistickej strany Republika či spoločná fotka s Mariánom Kotlebom. Jakubec následne profil pre verejnosť zablokoval. Dokonca, Figa, ktorý sa objavil v jeho programe, majú s Filipom aj rovnaké extrémistické názory. S Jakubcom ho spája podobný svetonázor, aktivizácia proti súčasnej vláde či podpora protestov. Vlani aktívne podporoval založenie strany Republika, nevyhýba sa hoaxom, angažuje sa tiež v malej politickej iniciatíve so zradikalizovanou protivládnou rétorikou, pre ktorý natáča videá. Napriek všetkému šou Bez servítky trhlo nový rekord vo štvrtok, keď sa ťahalo blízko k pol miliónu so 467-tisíc divákmi.

Filipa poznajú aj susedia ako zákernoho človeka. Zdroj: TV JOJ

Už teraz je viac ako jasné, že na tohto súťažiaceho diváci len tak ľahko nezabudnú. ,,Ja som bývalý účastník tejto relácie. A celý týždeň som si veľmi užil a bol to zážitok. Je mi veľmi ľúto ostatných účinkujúcich, že im takýto čudák celý tento týždeň totálne dokazil. Úprimne, ku mne keby príde, tak ho ženiem kade ľahšie," ozval sa jeden z býalých súťažiacich. ,,Ja som si tento týždeň pozrela Bez servítky viackrát, hlavne preto, aby som samú seba uistila, že nesúdim nikoho na prvý pohľad. A dobre som urobila. Nesúdim na prvý pohľad. Ani ja nevyzerám ktovie ako, ale nechovám sa ako obmedzený, nevychovaný blbec, ktorého vychovali asi na fare v chlieve," napísala Gabika. ,,Človeka by nemal nikto súdiť pre jeho inakosť, ale on arogantný, nesympatický, zákerný človek, čo každého kritizoval. A čo on? Varil v špinavom mastnom tričku, v ktorom potom privítal hostí," pridali sa ďalší. ,,Tento Filip bol náš sused, od mala ho poznám, ale tak vám poviem, že celý život ho ľutovali kvôli tomu, ako vyzerá a on je od decka hnusný, zákerný, protivný, no nevychovaný. Nikdy nemal kamarátov, nadával, no otras. Potom sa odsťahovali niekde preč a keď som ho zbadala v tomto programe, vravím si, ten sa ukáže a nemýlila som sa. Ukázal sa ako jedno hnusné hovädo. Ako vždy," prezradila diváčka Alexandra.

