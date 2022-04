Na začiatku tohto týždňa to vyzeralo tak, že tlak divákom bude dvíhať 20-ročný Frederik, bývalý priateľ extravagantného Adama Nemečka alias Slaytiiiny. Totálne ho však zatienila žoviálna Monika Nemčoková, majiteľka butiku s oblečením. Okrem toho, že sa rada zabáva, aj veľmi pomaly je, hlučne rozpráva a neustále sa rehoce. Svojím správaním už postupne lezie na nervy aj ostatným pri stole. „Dnes mám ešte trpezlivosť ju počúvať, ale v piatok to pôjde jedným uchom dnu a druhým von,” reagoval na Moniku Frederik. Viacerí diváci sa domnievali, že pred šou si doma „hrkla”, no iní ju bránia, že ona je jednoducho takýto živel.

A to nie je všetko.

Monika je známa aj vďaka svojmu butiku v Banskej Bystrici a v minulosti bola dokonca spájaná s bosom podsvetia Mikulášom Černákom. „Ja som nebola Černákova milenka, aj keď som si dosť užila preto, že ma s ním spájali. Ešte aj otec nado mnou zalamoval rukami: ‚Preboha, s takým vrahom sa stretávaš.‘” prezradila Monika v roku 2019 pre Plus 7 DNÍ. Príbehmi z tých čias nešetrila. „Pri prechode cez hranice ma colníci vždy dlho kontrolovali. Ale kto by si v tých časoch dovolil odmietnuť Černáka?! Černákovi muži vám vtrhli do obchodu, nalepili na výklad logo ich esbéesky a museli ste platiť akože za ochranu. Ku mne chodilo veľa Černákovych mužov kupovať topánky, poznali ma a tesne predtým, ako mali Černáka pustiť z väzenia, ma oslovili s požiadavkou, aby som mu nakúpila kompletný šatník. Plus farbu na vlasy,” pokračovala.

Monika z Bez servítky svoju minulosť zatiaľ tají. Zdroj: tv joj

Černákovi tak bez problémov poskytovala svoje služby. „Na nákup som dostala budžet, povyberala som veci podľa svojho vkusu a oni mu to odniesli do Ilavy. Obávali sa, ako to Černák prijme. Predsa len, bol to taký ‚sedlák’ z Horehronia a ja mám dizajnové veci z Talianska. Ale on si mnou vybraté kúsky obliekol. Potom si ma dal zavolať, šla som k nemu s malou dušičkou. Pýtal sa: Topánočka, čo za to chceš? On ma stále oslovoval Topánočka. Povedala som, že nič. Postačí, ak nebudem musieť platiť výpalné. Černákovi som pomohla ešte raz. Dostal sa ku kamiónu s topánkami, potreboval ho predať. Skontaktovala som ho s jedným svojím zákazníkom z Ruska a čo už oni spolu robili, do toho ma nič. Za túto službu mi Černák pomohol s bývalým partnerom. Robil mi problémy a po rozhovore s černákovcami som mala od neho pokoj. Keď Miťa zavreli, smial sa, že som prišla o ochrancu,” netajila sa blondínka, ktorá o bosovi hovorila veľmi pekne.

„Nikdy som Černáka nepočula povedať vulgárne slovo. Nepil. Nefajčil. Šiel z neho pokoj. Pôsobil vyrovnane. Počula som ho aj spievať - má priam kostolný hlas. V kolibe v Tatrách si u Rómov rozkázal pesničku Načo pôjdem domov. Krásne spieval. To, ako som ho poznala ja, vôbec nejde dokopy so všetkým, čo je o ňom známe a k čomu sa sám priznáva. Akoby mal dve tváre,” dodala. Ktovie, či sa svojou minulosťou pochváli aj v jojkárskej relácii.



Mohlo by vás zaujímať:

Moderátorku Zuzku Čimovú diváci ZBOŽŇUJÚ! TÝMTO štýlovým outfitom ich ŠOKOVALA! Je to ona?



Martin Nikodým oslavoval dcérine narodeniny: Vyrástla z nej KRÁSNA dievčina, podobajú sa? WOW



POZRITE sa ako vyzerá mladá MILENKA manžela Veroniky Žilkovej: PREBOHA, veď vyzerá AKO..UFF!



FOTO Twiinska Veronika ukázala nové bývanie : Z tej LUXUSNEJ postele padnete na zadok. WAU!