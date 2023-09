Šéfkuchár Martin Novák zo šou Na nože tentoraz navštívil reštauráciu The Bank v Kolárove. A opäť nebude núdza o pestré momenty, s ktorými sa stretne.

A ako to už býva zvykom v tejto šou, Martin opäť zažije rôzne situácie, nad ktorými sa nebude stačiť čudovať. Jedným z hlavných problémov reštaurácie je dlhé čakanie na jedlo a amatérske menu. Novák si objednal jedlo, medzi ktorým bola aj pražma. Tú mu dlho rozmrazovali a ohriali v mikrovlnke, čo ho vytočilo do vývrtky. Následne, keď vošiel do skladu, zažil šok!

Martin Novák zo šou Na nože. Zdroj: tv markíza

Zamrazené uvarené cestoviny v mikroténovom vrecku, pri ktorých padli hrubé nadávky. "Videl som už všeličo v mrazáku, ale aby niekto zamrazil uvarené cestoviny!" zhrozil sa. A to nebolo všetko! „Vždy je to o šéfovi,” odkáže personálu a nahnevaný sa vyjde nadýchať von. Ako to napokon dopadne, uvidíte dnes večer od 20.30 hod. na Markíze.