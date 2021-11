Marek Almassy patril medzi kadernícku špičku. Poznal sa s mnohými celebritami a politikmi. Fotku na Instagrame má aj s prezidentom Andrejom Kiskom a jeho manželkou Martinou, ktorej robil účes na inauguráciu prezidentky Zuzany Čaputovej v roku 2019. Jeho služby využívala aj poslankyňa Romana Tabák. „Dnes, 2. novembra, si spomíname na Pamiatku zosnulých! Cez víkend nás opustil jeden z najlepších slovenských stylistov Marek Almassy. Chýbaš nám! Ďakujem za účes na stužkovej slávnosti v roku 2008,“ oplakala ho na sociálnej sieti. Za kaderníkom smúti aj modelka Saša Gachulincová. „Navždy zbohom, kamarát,“ napísala k ich spoločnej fotke.

Služby Mareka Almassyho využívali mnohé známe tváre. Modelka Saša Gachulincová či manželka Andreja Kisku Martina. Zdroj: Instagram Marek Almassy

„Poznala som ho 15 rokov. Bol to jeden z najlepších slovenských stylistov. Robil rôzne módne editoriály či reklamy pre televízie. Bol to super človek a ‚srandista‘,“ povedala nám modelka Gachulincová. Blízky vzťah mal aj s herečkami Dianou Mórovou a Kamilou Magálovou, kamarátil sa aj s fitnes trénerom Marošom Molnárom. "Mareka som poznala, ale dlho som ho nevidela. Je to veľmi smutné, čo sa stalo, že v podstate mladý človek zase odišiel. Bol môj dobrý kamarát, bol veľmi šikovný, tiež mi robil vlasy na jednu reklamu. Poznám ho veľmi dlho. Bol to veľký šok, čo sa stalo. Chcela by som týmto jeho rodine vyjadriť úprimnú sústrasť. Či mal nejaké zdravotné problémy, neviem, ale myslím si, že nie. Marekova sviečka dohorela, čo je veľmi smutné. Mareček mi robil občas vlasy, keď moje baby v Talente nemohli, prišiel niekedy vypomáhať. Ale ja ho poznám dlhé roky aj z divadla, ešte keď sme boli v DPOH, robila tam aj jeho sestra. Robil vlasy aj Kamile Magálovej. Chodil medzi nás do divadla. Je to naozaj veľmi smutné,” povedala nám šokovaná Mórová.

Náhla smrť šikovného kaderníka Mareka Almassyho šokovalo mnoho známych tvárí. Smúti za ním aj herečka Diana Mórová. Zdroj: Instagram Marek Almassy

V šoku z jeho náhlej smrti je aj modelingový expert Saša Jány. „Marka som poznal, robil vlasy mnohým ženám. Pravda je, že som ho dlhé roky nevidel, asi štyri. Počul som len, čo moji známi medzi sebou hovoria, že ho našli doma. A viac o tom neviem. Bol to jeden skvelý chalan a veľmi šikovný kaderník, robil aj veľa našich modeliek z ELITE a dokonca robil tak dobre, že veľakrát, keď prišli modelky zo zahraničia s poškodenými vlasmi, vyslovene sme ich posielali k Markovi, aby to všetko poopravoval. Bol to jeden strašne fajn človek, naozaj úplne skvelý, milý, vtipný, pokorný a šikovný chalan. Veľká škoda,“ povzdychol si Saša Jány.

„Bol to veľký talent a taký skromný, že asi veľa ľudí ani nevedelo, že bol až taký dobrý vo svojej profesii. Chodilo k nemu veľa našich modeliek aj moje kamarátky, aj na moje odporúčanie, keďže som Marka poznal asi 20 rokov. Dlho sme sa nevideli, keďže žijem v Prahe, ale jeho energia, pozitívny prístup k životu a ľudskosť – to boli naozaj rozmery, ktorými by som ho charakterizoval. A bol veľmi skromný. To bolo na ňom veľmi príjemné,“ pokračoval so smútkom v hlase. Nešepkalo sa v modelingovej branži, že by mal mať nejaké zdravotné problémy? „Myslím, že nie, lebo jedna moja dobrá kamarátka, nie modelka, bola u neho na vlasoch pred troma týždňami, bol super, fit, všetko. Myslím, že tam neboli nejaké zdravotné problémy. Hovorila mi teraz, že bože, ja som ho pred 3 týždňami videla v dobrej nálade,“ dodal. Ako sme sa ešte dozvedeli, obľúbený stylista žil sám a podľa nášho zdroja sa mal zadusiť. Ďalšie detaily sú zahalené rúškom tajomstva.

Prečítajte si tiež: