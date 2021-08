Kajtárová nastúpila do Markízy v júni 2018 po tom, ako odišla po 5 rokoch z RTVS aj s inými kolegami. Ako redaktorka Televíznych novín sa vďaka predvolebným diskusiám stala obľúbenou u divákov. Počas nedávnych protestov v Bratislave proti očkovaniu bola medzi novinármi, na ktorých zaútočili antivaxeri. No a útoky na jej adresu pokračujú aj virtuálne. Redaktorka dostáva množstvo neprajných správ.

Gabriela Kajtárová. Zdroj: Instagram G.K.

„Dotklo by sa vás to? V živote nám príde veľa nevyžiadanej spätnej väzby. Sused okomentuje náš vzhľad, známa nás ohovorí, z nádejného partnera sa vykľuje ,blb‘, ktorý nás podkopáva poznámkami. Spätná väzba je fajn, núti nás zamyslieť sa. Lenže časť z nej sú len štipľavé sliny,” zverila sa Kajtárová na Instagrame s nechutnými správami, ktoré ju posledné dni zahltili.

„Ty si hlupaňa, teba stretnúť, napľujem ti z chuti do tváre, ale karma je zdarma, ty troska,” napísal jej istý Patrik. „Tebe mala matka vyškrabať mozog hneď po narodení, aby si nemala čím rozmýšľať, potom by si nevypustila také ,ch...viny‘ o očkovaní," napísal jej ďalší. Tu až zastáva rozum, čoho sú niektorí ľudia schopní. Snažili sme získať aj reakciu Gabiky, no do uzávierky sa nám s ňou skontaktovať nepodarilo.

"Správy som zverejnila pre ilustráciu, s akým hejtom sa novinaái či verejne činné osoby musia bežne vysporiadať. Roky praxe ma naučili vyrovnať sa s tým bez ujmy. Je mi však ľúto lekárov či vedcov, ktorých to zastihlo nepripravených a aktuálne sú zasypaní nadávkami," prezardila nám kajtárová. A prečo sa verejne rozhodla s tým podeliť s fanúšikmi a priateľmi? "Zverejnila som to preto, aby som motivovala sledovateľov triediť kritiku na podstatnú a menej podstatnú. Aj v bežnom živote nám totiž príde množstvo nevyžiadanej spätnej väzby. Hejty sú vždy vizitkou autora, nie adresáta. Sociálne siete sú v poslednej dobe centrom mimoriadnej nenávisti. Ja len verím, že sa ňou aktívni ľudia nenechajú zneistitť," dodala.