Nebojácna markizácka redaktorka Kristína Kövešová sa už roky púšťa do nebezpečných reportáží. S kameramanom a ochrancami zvierat chodievajú pravidelne do rómskych osád, z ktorých zachraňujú nevinné psíky, ktoré by inak často skončili fatálne. Nedávno sa však ozvala jej kolegyňa z fachu Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá celú jej snahu nazvala výmyslami.

Kristína Kövešová zažila počas svojej práce už mnoho nebezpečných situácií. Pravidelne robieva reportáže z bratislavského Pentagónu, kde sa to len tak hemží narkomanmi a dílermi, chodí spovedať prostitútky, snaží sa rozbiť rumunské zlodejské gangy v uliciach nášho hlavného mesta, odhaľuje pedofilov a popri tom všetkom sa snaží pomáhať úbohým psíkom v rómskych osadách. Kövešová najprv dva roky sledovala tieto nekalé kšefty a zbierala materiál. Už dlhé roky bolo podľa jej slov verejným tajomstvom, že na východnom Slovensku sa konajú psie zabíjačky a Rómovia z osád chovajú psy len na to, aby ich zabili a napokon ťažili z ich masti. O tom, že osadníci tieto masti predávajú v cenách od 30 do 150 eur, už informovala vo svojich predošlých reportážach na Markíze. V roku 2020 sa nakoniec rozhodla aj so štábom do obce Chminianske Jakubovany vycestovať. V reportáži ukázala, že obyvatelia osady práve vtedy chystali psiu zabíjačku, ktorú Kristína spoločne s políciou a veterinármi prekazila. A vtedy si vypočula vyhrážky, že zomrie a čoskoro skončí ako tie psy. Nasledoval útok kameňmi, tehlami a palicami. Jeden kameň ju trafil do hlavy.



Keď v osade Kristína v roku 2020 bola, vypočula si vyhrážky, že zomrie a čoskoro skončí ako tie psy. Nasledoval útok kameňmi, tehlami a palicami. Jeden kameň ju trafil do hlavy. Zdroj: TV Markíza

„Samotná lokalita Chminianskych Jakubovian je nebezpečná pre prípadných nepozvaných návštevníkov. A väčšie či menšie kamene tu lietajú z detských rúk smerom na autá či ľudí viac-menej pri každej príležitosti. Možno aj práve preto sa psie zabíjačky konajú práve tu, kde sa nikomu, kto by tomu aj mohol zabrániť, veľmi chodiť nechce,“ povedala vtedy pre Bratislavské noviny s tým, že psiu masť kupujú najmä ľudia, ktorí veria tomu, že má liečivé účinky, keď si ju natrú na hruď – napríklad pri zápale priedušiek. Kristína sa k svojej reportáži spred dvoch rokov teraz vrátila. „Za psie zabíjačky, na ktoré sme upozornili, dostali 3 osoby len podmienku! Psy kradli, zabíjali a vyrábali z nich psiu masť, ktorú predávali za stovky eur,“ napísala pred týždňom na Instagrame. A zrejme to „vyhecovalo“ redaktorku Zuzanu Kovačič Hanzelovú, ktorá sa do svojej kolegyne verejne obula. Na sme.sk zverejnila článok, kde na obyvateľov tejto osady spustila hotové ódy. Jej slová Kövešovú určite poriadne naštvú.

Zuzana Kovačič Hanzelová Zdroj: Martin Mikláš

„Stojím v strede osady Chminianske Jakubovany so zablatenými topánkami a gučou v hrdle. Okolo mňa pobehujú deti a kričia ‚ajoj‘ a nadšene mi mávajú. Vedľa je vrak starého auta, v ktorom sa hrajú, a na streche stojí asi osemročný chlapček, ktorý máva ostošesť,“ začala opisovať svoj zážitok Hanzelová. „Medzi nami pobehujú psy a ja sa stále čudujem, že televízia Markíza opakovane vysiela reportáže, ako v tejto osade po novinárke hádžu Rómovia kamene. Stojíme tu traja cudzinci. Jediné, s čím sme sa v každej komunite za tieto dni stretli, je prijatie. Deti nás zdravia, kývajú a podávajú nám ruky. Žiadne kamene ani sekery. Premýšľam aj nad tým, ako niekto môže stáť v strede tejto osady a myslieť pri tom na psy. V osadách žijú ľudia. Majú sny, majú plány a majú fakt ťažký život. Vymýšľajú stratégie, ako prežiť a uživiť svoje rodiny. Práca v regióne? Tri hodiny autobusom s prestupmi. Dedina je pánu bohu za chrbtom, spoje prosto nie sú. Voda? Treba ju nanosiť spod kopca. Môže niekto premýšľať v takýchto podmienkach o tom, či sa tu majú dobre zvieratá? Pobehujú tu ľudia. Malé deti a dospelí, ktorí tiež boli kedysi malými deťmi,“ pokračovala Zuzana.

„Ľudia majú rôzne predstavy o rómskych osadách. V drvivej väčšine platí pravidlo ‚názorov veľa, skúsenosti žiadne‘,“ dodala a v článku opísala príbehy rôznych osadníkov a podmienky, v akých žijú.

A čo na to Kristína Kövešová? „To, že sa v Chminianskych Jakubovanoch už roky konajú psie zabíjačky, potvrdili nielen naše reportáže, ale aj polícia. Právoplatne odsúdené sú už 3 osoby a 4. je vo väzbe. Tiež štátna veterina zaistila množstvo psích lebiek prerazených sekerou. Existuje množstvo nepopierateľných dôkazov a zajtra sa týmto problémom bude zaoberať aj mimoriadny výbor pre pôdohospodárstvo v NR SR. Je dôležité hovoriť aj o tejto problematike otvorene bez nenávisti a zahmlievania. Som krimi redaktorka a riešim trestnú činnosť bez ohľadu na to, kde sa deje a kto ju pácha. Je pochopiteľné, že keď rozdávate cukríky, vítajú vás a keď ukážete trestnú činnosť, hnevajú sa. My ako novinári tu máme byť pre ľudí, pomáhať, komunikovať.“