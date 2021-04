Doteraz najvýraznejšou účastníčkou jojkárskej relácie Bez servítky bola zaiste samozvaná kráľovná Babula Kissová z Orechovej Potône. Diváci túto prostorekú blondínu vďaka jej nepríjemnému správaniu nijako nešetrili. To však naštvalo jej dcéru.

Sledovanosť Bez servítky určite stúpla aj vďaka Babuli Kissovej, ktorá síce predviedla, že v kuchyni jej to príliš nejde, ale čo sa týka chválenia a kritiky, tam exceluje. Hanbu si narobila najmä posledný deň, keď poriadne naložila súťažiacim a najmladšiu Rebeku chcela vyfackať.

Babula Kissová Zdroj: fb

Fanúšikovia relácie jej prostredníctvom komentárov dali jasne najavo, čo si o nej myslia. A aj keď ona sama na nič nereagovala, jej dcéra ticho neostala. „Ohovárate, ale pritom vás žerie závisť. Čo už. Moja mama a otec nemusia robiť ako vy a vaši rodičia. Vy driete od ráno do večera, aby ste mali na chlieb. Závisť je veľká bolesť. Kráľovnou je a kráľovnou aj ostane. Mier s vami. My nepapáme 2 dni jedlo ako vy špinavci, ktorí bývate v jednoizbovom dome a raz do týždňa sa kúpete a špina vás žerie,” odkázala ľuďom dcéra Babuli Nikol Sarah.

