Jojkárska relácia Bez servítky pokračuje tento týždeň v zostave komikov - Juraj Šoko Tabaček, Michael Szatmáry, Samo Trnka, Nasi a Jaro Slávik. A opäť sa je na čo pozerať. Ešte v prvý deň varil Šoko, ktorý všetkých pozval do svojho útočiska v Bratislave. Ako to u neho vyzerá?

Týždeň komikov v Bez servítky odštartoval Juraj Šoko Tabaček, ktorý varenie nemá až tak v obľube, no napriek tomu podal uspokojivý výkon. Výsledkom bolo tak príjemných 27 bodov. "Vitajte v priestore, ktorý obývam, keď som v Bratislave. Je to taká moja trucovňa, ale bo inými slovami bratislavská základňa," zahlásil v úvode. "Tu mám obrázky, ktoré nakreslila moja dcéra, to sú také veci, ktoré mi z tohto priestoru robia domov," pokračoval komik a moderátor relácie RTVS Traf to!..

Juraj Šoko Tabaček Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ci-WW2rDnEx/

Šoko ukázal štýlovú kuchyňu, v ktorej pripravil dobroty pre ostatných súťažiacich. No a toto by ste asi nečakali - v kuchyni má vystavené foťáky. "Môj otec celý život fotil, na takýto foťák som začínal aj ja fotiť, sú to všetko analógy. Dokonca som niečo ako fotografiu chvíľu aj študoval," priznal sa.

