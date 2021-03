V šou Svadba na prvý pohľad nastane obrovský zvrat. Niečo, čo sa doteraz nestalo ani vo svete. Trojica expertov síce spáruje ďalší párik, no tesne pred sobášom sa ozve muž, ktorý je do nevesty beznádejne zamilovaný. A nastane veľký problém.

Trojica odborníkov spárovala 25-ročnú energickú Terezu a 29-ročného Martina. Keď mladíkovi oznámili, že mu našli ideálnu partnerku a čaká ho svadba, neskrýval emócie a na svoj deň D sa veľmi tešil. ,,Neviem sa dočkať toho, ako uvidím, ako už ku mne kráča. Našli ju,” bol Martin úplne ohromený. Rovnako nadšená bola Tereza. Tá sa však rozhodla, že aby vyzerala v svadobných šatách čo najlepšie, zverí sa predtým do rúk fitnes trénera.

Martin mal byť ten, kto mal s Terezou pôvodne stáť pri oltári. Zdroj: tv markíza

Medzitým sa na sobáš už vo veľkom pripravoval aj Martin. ,,Čo ma najviac zaujíma, je naša prvá svadobná noc, či ma necháš spať v posteli alebo budem spať na gauči,” zamýšľal sa vo videu. No v čase, ako sa títo dvaja naplno venovali prípravám, sa do sociálneho experimentu prihlásil nový adept. 29-ročný Čech Milan robil totiž Tereze trénera a za ten čas, ako ju postupne spoznával, sa do nej bezhlavo zamiloval. Rozhodol sa preto, že skúsi osud zvrátiť. ,,Chcem Terezu. Ja som z nej fakt hotový. Nesmierne mi prirástla k srdcu. A preto som tu, aby som urobil všetko, čo je v mojich silách, aby som pri tom oltári bol s ňou ja,” vysvetlil Diane Fabiánovej, jednej z expertiek tejto šou.

Nevesta Tereza zažije pri oltári obrovský šok. Zdroj: tv markíza

Problém však bol, že toto vôbec nie je v súlade s pravidlami tohto experimentu. Diana si preto zavolala svojich kolegov a stálo pred nimi vážne rozhodnutie. Po dlhej porade, zvážení všetkých pre a proti a tiež po nových testoch medzi Terezou a Milanom sa rozhodli, že jej ženíchom bude on. Trojica však mala pred sebou ešte jednu nepríjemnú vec. Oznámiť Martinovi, ktorého s Terezou prvotne spárovali, že mu svadbu jednoducho rušia. A ten z tejto správy nadšený rozhodne nebude… ,,To som nečakal, že mi poviete,” zareaguje sklamane.

Fitnesák Milan sa do Terezy bezhlavo zaľúbil počas toho, ako jej pomáhal schudnúť. Zdroj: tv markíza

Milan však bude z rozhodnutia expertov v siedmom nebi a bude sa modliť, aby mu jeho vyvolená city opätovala. ,,Skúsil som vabank a teraz nech sa už deje iba vôľa Božia. Je to presne to dievča, pri ktorej by som raz ľutoval, že mi ten vlak ušiel. Aj keby to nemalo vyjsť, tak by som do toho išiel. Najšťastnejší by som bol, keby sa ku mne rozbehla,” povedal tesne pred svadbou. Aká bude reakcia Terezy, ktorá pred oltárom zbadá svojho trénera? Uvidíte dnes večer na Markíze.

