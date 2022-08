Sympatický Peťo má za sebou nepríjemný rozvod a po ňom sa mu nepodarilo nájsť si novú spriaznenú dušu. Aj preto sa rozhodol, že to skúsi cez televíznu šou. „Chcel by som nájsť niekoho, za koho sa mi oplatí bojovať, ale dnes je to veľmi ťažké. Je to spôsobené aj sociálnymi sieťami, ženy sa len porovnávajú, ktorá má viac lajkov na Instagrame, viac fotiek z dovolenky v tangáčoch a tá vyhráva,” priznal. „Hľadám ženu, ktorá bude chcieť byť pekná len pre moje oči. Neukazovať sa pred inými. Nech je prirodzená a radšej by som prežil trošku celulitídky na zadku ako silikónový zadok. Chcem komunikatívnu, vtipnú, inteligentnú a vernú babu,” nádejal sa v dokrútke.

Keď Vlaďa povedala Peťovi, čo ju živí, takmer onemel. Zdroj: TV JOJ

Na chatu však príde 23-ročná Vlaďa, ktorá sa živí tým, že sa odhaľuje na internete za peniaze. „Je to sociálna platforma pre dospelých ľudí (OnlyFans), pridávajú sa tam fotky a videá, aké kto už uzná za vhodné. A čo sa týka partnera, mám vysoký štandard a latku mám postavenú veľmi vysoko,” predstavila sa obdarená blondínka. Keď Vlaďa Peťovi povie, ako si zarába, ten doslova zamrzne. „Teraz vlastne čo robí, som sa neopýtal,” zisťoval Peter. „No ako by som to… Som ,Onlyfanska', ak vieš, čo to je,” vybalila na neho a on iba zalapal po dychu. Platforma OnlyFans totiž nie je o žiadnych soft fotkách, ale ide o dosť tvrdú erotiku a dievčatá sú za peniaze ochotné ukázať všetko, čo im nadržaní chlapi prikážu. Ako to dopadne, sledujte už dnes o 21.45 na JOJ-ke.

