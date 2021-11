Seriál Oteckovia patrí medzi najúspešnejšie projekty Markízy. Od začiatku si našiel obrovskú masu fanúšikov a na Slovensku vyvolal hotový ošiaľ. No teraz prichádza pre mnohých nepríjemné prekvapenie. Jedna z hlavných postáv, herec Braňo Deák, definitívne končí! Aký je dôvod?

Oteckovia odštartovali na Markíze v roku 2018. Diváci si okamžite štvoricu tatkov v podaní Filip Tůma, Marek Fašiang, Braňo Deák a Vladimír Kobielsky zamilovali. V druhej sérii sa k nim pridal aj herec Ján Koleník, ktorý do ich partie perfektne zapadol. Koleník a Turjanová boli súčasťou Oteckov takmer od ich začiatku. Do deja vstúpili od 2. série v roku 2018. Nedávno sa však fanúšikovia dozvedeli nepríjemnú novinku. Piata séria sa začala bez nich. „Dohodli sme sa, že Oteckov treba oživiť a ja som už aj tak počas nich veľa nakrúcal iné projekty. Mal som málo času, tak sme postupne Aďovu rodinku posúvali do úzadia. Teraz začíname pre Markízu nakrúcať nový projekt, ktorý aj mňa posunie ďalej a veľmi sa naň teším,” prezradil nám v septembri Koleník.

Ján Koleník so seriálovou rodinkou v Oteckoch skončil. Zdroj: tv markíza

Teraz však prichádza ďalšia nepríjemná správa. A to hlavne pre fanúšičky. Postava najväčšieho casanovu Alexa, ktorého hrá Braňo Deák, v seriáli definitívne končí. Toto rozhodnutie šokovalo aj samotného herca. „Som veľmi rád, že som mohol byť vyše štyroch rokov súčasťou tohto úspešného projektu. Musím sa priznať, že rozhodnutie dať Alexovi v seriáli pauzu, ma zaskočilo. Táto postava mi bude chýbať ako žiadna iná, spolu s kolegami hercami a celým štábom. Zobral som to však ako výzvu, napokon zmena je život a kde sa niečo končí, niečo iné sa začína,” reagoval Braňo Deák.

Braňo Deák v Oteckoch končí. Zdroj: TV Markíza

„Je prirodzené, že v dennom seriáli postavy prichádzajú a odchádzajú. Postavy Alexa, ktorú stvárňuje Braňo Deák, a Emy, ktorú hrá Jana Kovalčíková, sa tak v ďalšej sezóne seriálu Oteckovia neobjavia. Nie je však vylúčené, že sa do deja seriálu v budúcnosti nevrátia,” znie stanovisko Markízy.