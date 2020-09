Farma sa už doslova mení na divočinu bez zábran. V ďalšom dueli vypadol Mário (25), ktorý proti Erikovi nemal žiadnu šancu. Nezískal ani jeden bod a tak ako doterajší súťažiaci, aj on dostal druhú šancu a putoval do Chalúpky. A tam došlo večer k ďalším nežnostiam.

Máriovi sa v dueli vôbec nedarilo. V prvom kole mali z látky ušiť srdiečko a vsypať doň ryžu. Erik ho s prehľadom predbehol a oveľa viac sa mu darilo aj vo vedomostnom kvíze. V tretej disciplíne sa mali obaja plaziť po piesku a prenášať predmety z bodu A do bodu B. A tu sa Mário poriadne zapotil. Za všetko mohla jeho bradavka. „Ja nemôžem, zachytáva sa mi pírsing v bradavke,“ vzlykal.

Mário nemal proti Erikovi šancu. Zdroj: tv markíza



Nakoniec skončil ako ostatní vypadnutí farmári v Chalúpke, kde čakajú na svoju druhú šancu. Keď tam zbadal Lukáša, Maju a Michala, rozplakal sa od dojatia. Po krátkej chvíli však bolo jasné, že najviac sa potešil práve Lukášovi. Keď si vypili, boli k sebe úprimní až príliš. „Ty si tu pre mňa najväčší dar,“ povedal Lukáš Máriovi a ten mu neostal nič dlžný. „Ty si pre mňa dokonalosť. A ja ťa milujem. Ale nemilujem ťa ako lásku, ale tak, že si môj idol, že milujem ťa celkovo. Nemáš chybu. Tebe by som vedel dať aj svoj život,“ hovoril mu Mário a uprene sa mu díval do očí. „Miluješ môj hodnotový systém a ja milujem tvoj. To je masaker, čo ja cítim,“ pokračoval Lukáš.

V Chalúpke sú zatiaľ samí dedinčania, Lukáš, Michal, Maja a najnovšie Mário. Zdroj: tv markíza



„Spoznal som tú takú inú lásku, ktorú neviem opísať. Ale nie je to nič také, že s ním mám nejaký vzťah, ale by som vedel mať nejaký vzťah,“ povedal neskôr Mário. No a keď už prišlo na spanie, Lukáš a Mário si ľahli vedľa seba a pôsobili ako romantické holubičky. Okrem toho, že sa k sebe túlili, držali sa za ruky a hladili si ich. Keď to zbadala Maja, neudržala sa komentárov. „Ja sa k tomu nebudem vyjadrovať. On bude šu*ať teba o chvíľu,“ odvrkla Maja Máriovi.

Keď sa farmári vrátili po dueli naspäť, čakala na nich dvojitá radosť. Každý dostal pizzu, na stole mali alkohol a v kuchyni stál obrovský zabalený darček, z ktorého vyskočil Adam. Toho len nedávno zobrala sanitka, keďže mal obrovské bolesti brucha. Našťastie, nešlo o nič vážne, keďže je naspäť v hre.