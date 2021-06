Marián Labuda sa narodil v rodine súkromného krajčíra. V roku 1965 doštudoval herectvo na VŠMU v Bratislave. Bol spoluzakladateľom generačného Divadla na korze, členom divadla Nová scéna (1971 – 1989) a od roku 1990 bol členom činohry Slovenského národného divadla. V jeho hereckých šľapajach ho nasledoval nielen syn Marián Labuda ml., ale aj vnuk Richard.

Richard Labuda Zdroj: instagram

Labuda starší patril na divadelných doskách medzi stálice. Počas svojej kariéry natočil aj desiatky filmov, v 80. rokoch patril k najobsadzovanejším hercom v bývalom Česko-Slovensku a bol najobsadzovanejším slovenským hercom v českých filmoch. Diváci si ho pamätajú najmä vďaka filmom Pacho, hybský zbojník, Sebechlebskí hudci, Buldoci a třešně, Kráľ Drozdia brada, Vesničko má středisková, Lotrando a Zubejda, Fontána pre Zuzanu či Roming.

Preslávila ho postava Pávka z filmu Vesničko má středisková. Archív NMH Remove Vybrať z banky Nahrať z PC Nahrať z URL

V roku 2014 urobil nečakané rozhodnutie a verejnosť prekvapil svojím vyhlásením, že s herectvom nadobro končí. Labuda totiž roky bojoval so silnou cukrovkou. Alarmujúce to začalo byť v lete 2016, keď skolaboval pred svojím domom. Vtedy sa ho však lekárom podarilo zachrániť. No keď sa neskôr objavil v spoločnosti, bolo na ňom vidieť, že je veľmi vyčerpaný.

Po kolapse sa už nikdy nedal stopercentne do poriadku. Začiatkom januára 2018 sa však cítil zjavne dobre. Prijal pozvanie do televízie ČT24, kde spolu s herečkou a političkou Magdou Vášáryovou diskutovali na tému 25 rokov od rozdelenia Česko-Slovenska. Umelec pôsobil síce trochu unavene, no zároveň uvoľnene a pestro rozprával o svojich spomienkach. „Ja keď som sa učil česky – ja mám strašne rád tri rožky ako porciu – a keďže som nevedel vysloviť slovo ,tři‘ v češtine, tak som to riešil tak, že v obchode som si pýtal: Prosím si dva ‚rohlíky‘" a jééj, ešte jeden, jó!" vtipkoval Labuda, ktorý ešte prezradil, že jazyk sa učil pre úlohu vo Vesničke… Vtedy nikto netušil, že to bude jeho posledné vystúpenie.

párty seriálu Ordinácia v ružovej záhrade, Gabika Dzuríková, herečka, Marián Labuda, herec, pusa, bozk foto: Robo Homola uverejnené: Šarm 06/2010 pôvodný súbor:IMG_foto ROBO HOMOLA_70373.eps Zdroj: Robo Homola

5. januára 2018 pred domom v Borinke skolaboval opäť. Ráno pri nastupovaní do auta mu prišlo zle a stratil vedomie. Žiaľ, napriek tomu, že mu jeho manželka okamžite zavolala pomoc a na miesto prišli až dve sanitky, zachrániť sa ho nepodarilo. Na pomoc hercovi prišiel dokonca aj okoloidúci muž, ktorý za asistencie operátora záchrannej služby začal herca oživovať a potom ho v oživovaní vystriedali záchranári, no neúspešne. Marián Labuda na mieste zomrel. Posledná rozlúčka sa konala o niekoľko dní neskôr v SND. Rozlúčiť sa s ním prišlo obrovské množstvo kolegov či fanúšikov. Herca pochovali na Ondrejskom cintoríne v Bratislave.

Mohlo by vás zaujímať: