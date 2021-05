Krátko po úmrtí Jula Viršíka sa internetom začali šíriť správy, že za jeho náhlou smrťou môže byť očkovanie vakcínou AstraZeneca, na ktorom bol v apríli. Julo totiž 18. apríla tohto roku zverejnil status na Facebooku, v ktorom napísal, že už má po očkovaní.

Julo Viršík zomrel vo veku 56 rokov. Zdroj: archív

,,Mrzí ma, že stále je medzi nami dosť ľudí, ktorí sa očkovať nechcú, resp. špekulujú, čím áno a čím nie. Nedávno na mňa prišiel rad. Neriešil som, čo to bude. Môže byť aj Made In Zimbabwe, ak bude mať všetky certifikáty platné v EÚ. Ušla sa mi Astra Zeneca a bolo to bez problémov, ak nerátam mierne zvýšenú teplotu. Teším sa už na druhú dávku a dúfam, že nás čaká lepšie leto, než to minulé,” napísal Viršík v apríli na facebookovom profile jeho relácie Twentyfive s Julom Viršíkom. Tento jeho status začali šíriť ľudia na Facebooku ešte v stredu večer.

"Verím vedcom, verím dátam a verím aj svojmu vzdelaniu. Som zvyknutý čítať s porozumením, vyberám si zdroje a dbám aj na svoju informačnú hygienu. Preto prosba na záver: Dajte sa, prosím, zaočkovať čímkoľvek, čomu dôverujete. Ak máte doma nezaočkovaných rodičov či starých rodičkov, dajte ich zaočkovať čo najskôr. Je to jediná cesta z pandémie, jediná cesta k slobode," dodal vtedy Julo.

Samozrejme, názory ľudí, ktorí si myslia, že za jeho náhlu smrť mohla práve vakcína AstraZeneca, nie sú nijako overené a skutočnú príčinu jeho smrti určí aj prípadná pitva.

