Slávna herečka zomrela v stredu ráno vo Všeobecnej fakultnej nemocnici na Karlovom námestí, kde mala den predtým podstúpiť náročný zákrok. Čo spôsobilo jej rýchly skon, zatiaľ nevie ani jej sestra Miroslava. „Snáď sa to dozvieme,“ dúfa a netají sa podľa portálu blesk.cz, že pohreb zariaďuje herečkin jediný syn Josef Abrhám (44).

Legendárna Popoluška náhle zomrela v stredu 9, júna 2021. Zdroj: archív

Manžel Josef už na to nemá sily. Muselo byť veľmi ťažké mu túto desivú správu oznámiť. „Pepíkovi sa to povedalo hneď. Je strašne nešťastný,“ priznala dcéra Miroslava. Abrhámovi sa úplne zrútil svet. S Libuškou Šafránkovou boli počas 45-ročného manželstva jedno telo, jedna duša, a to v súkromnom živote aj pred kamerou. Dýchali by pre seba. A herec to dokázal, keď sa jeho milovaná pred siedmimi rokmi dozvedela, že má rakovinu pľúc.

Herečkina sestra Miroslava Šafránková. Zdroj: Showpix.cz

Chodil s ňou po vyšetreniach a bol jej veľkou oporou. A keď sa Libuše z náročnej operácie začala zotavovať, nedokázal si predstaviť väčšie šťastie. Pred dvoma rokmi začal mať zdravotné problémy ajJosef. Podľa dostupných informácií sa u neho prejavilo ochorenie neurologického charakteru. Pred Vianocami 2020 bol nafotený, ako sa s Libuškinou pomocou učí jazdiť na invalidnom vozíku. Role sa teda obrátili a v poslednej dobe sa o neho starala manželka.

Že to s Abrhámom nie je najlepšie, svedčí aj to, že v pondelok do nemocnice neviezol Popolušku on, ale kamarátka. A to by Josef, keby len trochu mohol, nikdy nedopustil.