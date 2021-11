Zakladateľ divadla Korzo ’90, spoluzakladateľ televízie Markíza a talentovaný herec Ľubo Gregor zomrel presne pred piatimi rokmi. Dcéra Adriana, do uzdravenia svojho milovaného otca vkladala veľké nádeje. Všetko sa pritom začalo nevinne. Ľubo Gregor v septembrovú nedeľu pociťoval srdcovú slabosť, a keďže neustupovala, s vysokým krvným tlakom skončil v nemocnici. Tam vtedy podstúpil rozsiahlu operáciu srdca, počas ktorej mu chirurgovia voperovali štvornásobný bajpas a hospitalizovali ho v Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb. Ako sa neskôr ukázalo a potvrdila to aj hercova manželka Dagmar, Gregor prekonal masívny infarkt, ku ktorému sa pridružila mozgová príhoda.

Ľubo Gregor zomrel pred 5 rokmi. Zdroj: Emil Vasko

Z obyčajnej nevoľnosti sa tak zrazu stal boj o život. Herec upadol do kómy a jeho rodina sa pripravovala na najhoršie, no zohnala mu ešte pomoc z Číny. „Zabezpečili sme mu nové lieky, ktoré mu podávame, takže uvidíme. Lieky sú zo zahraničia od jedného čínskeho lekára a zohnali sme ich cez známu. Jej manželovi to veľmi pomohlo. Neviem, či slovenskí lekári vôbec majú o tom informácie, ale napriek tomu sme sa ich snažili zohnať. Čo môžeme, to pre neho spravíme, chytáme sa každej slamky,“ prezradila nám pred rokmi Adriana Gregorová. Napriek ohromnej snahe lekárov a jeho najbližších sa ho však nepodarilo zachrániť.

