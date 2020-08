Český herec Jiří Krampol (82), ktorému v pondelok večer nečakane zomrela milovaná manželka Hana Krampolová († 59), pripravuje jej poslednú rozlúčku. No podľa slov ich kamarátky bude iná, ako by všetci čakali.

Rodinná priateľka manželov Krampolovcov v českom Blesku prezradila, ako vyzerajú prípravy na poslednú rozlúčku s Hankou.

Herec Jiří Krampol prišiel s manželkou Hanou. Zdroj: profimedia.sk

„Pohreb je dôležitý pre najbližšie okolie zosnulého, pre jeho rodinu, zosnulému už je to jedno. Dôležité je, ako to cíti Jirka. Ten sa s ňou chce rozlúčiť sám, bez mediálnej pozornosti, len v kruhu priateľov. Viem, že už premýšľa, ako to urobiť, ale zatiaľ nie je nič stanovené. Určite to bude v súkromí, bez obradu, nejako civilne,“prezradila rodinná kamarátka.

