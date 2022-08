Bol pondelok 22. augusta večer, kedy mi Štefan Margita (66) zdvihol telefón. Jeho hlas znel smutne. „Veľmi vás prosím, nepište o tom, že je Hanka zase v nemocnici. Je to vážne a obaja potrebujeme teraz hlavne pokoj. Ona aj ja," povedal mi veľmi naliehavo do telefónu operný spevák. Pochopila som, že situácia je vážna, až zúfalá. „Dáte to do novín a hneď sa nám ozývajú tisíce ľudí. A verte mi, že už je toho na ňu naozaj veľa,“ prosil Margitu redaktorku českého Blesku.



Štefanovi s Hankou český Blesk vyhovel a fotografie, ako ide Margita za svojou láskou do nemocnice, nepoužil. „Veľmi, veľmi vám ďakujem a Hanke hneď poviem, akí ste skvelí,“ reagoval okamžite Štefan na správu, že nič nevyjde. Jeho Hanička po ďalšom kolapse v Ústave hematológie a krvnej transfúzie bojovala zhruba dva týždne, tentokrát už sa ale Margitovi domov nevrátila...

