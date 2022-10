Z úmrtia Braňa Hronca, napriek tomu, že mal v ostatnom čase podlomené zdravie, sú jeho blízki v šoku. Patrí medzi nich aj Molnárová, ktorá si naňho spomína v tom najlepšom. „Pamätám si, ako sme sa zhruba pred rokom stretli, keď som spievala na jednej akcii. Hoci už nebol plný sily, ale vnímal a tak... My sme boli takí dobrí kamaráti, poznala som ho od mojich 15 rokov. Raz som vyhrala v jednej súťaži, čo sa založilo také spevácke štúdio populárnej hudby, kde sme boli Paľo Habera, ja, Ingrid Kalmanová, Silvia Slivová – a tam nás on učil. On ma akoby viedol v tých mojich úvodných rokoch kariéry. Boli sme naozaj veľmi dobrí priatelia. Bol to taký láskavý človek, milý, šikovný,“ prezradila nám Molnárová, ktorá neskrývala veľký smútok.

Braňo Hronec s manželkou Juditou a ich elitným priateľom Karlom Gottom. Zdroj: archív NMH

Vzápätí vyzdvihla Hroncovu eleganciu a gráciu. „Braňo mal úžasný humor. Taký tichý, nenápadný, on bol veľmi elegantný človek. S takou veľkou gráciou vystupoval, dnes tí muži už nepestujú takú tú eleganciu, čo mal aj on vo vyjadrovaní a v spôsobe spolupráce, jednoducho všade,“ dodala.

