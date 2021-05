Kto by to bol povedal pred vyše rokom, že celý svet zasiahne pandémia koronavírusu, ktorý pripraví o život obrovské množstvo ľudí. Medzi zasiahnutých touto pliagou patrí aj speváčka Zuzana Smatanová (36). Tej covid zobral na druhý svet milovaného dedka. Ľuďom venovala dôležitý odkaz.

"Fotka s náplasťou dnes nie je veľmi populárna, tak to skúsim inak. Pri pichnutí vakcíny som myslela na môjho deda. Zomrel na covid vo februári tohto roka. Silný chlap ako hora, ktorý by bol schopný vo svojom veku ešte postaviť nový dom. Skolilo ho to z týždňa na týždeň a my všetci sme z toho zostali v absolútnom šoku. A hoci sa mohol dať ešte ako zdravý zaočkovať, odmietol to. Zostalo mi tak strašne smutno, lebo posledné, čo som od neho v telefóne počula, bol príšerný kašeľ a niekde medzi ním vysilené “ahoj Zuzinka, ďakujem”... Myslela som naňho, lebo tu ešte mohol byť. Teraz v máji by mal 85 rokov," zverila sa Smatanová na Instagrame so svojou smutnou udalosťou, ktorá zrovna nepatrí medzi známe tváre, ktoré sa takto verejne rozspisujú o svojom súkromí. Zuzana však v tomto prípade urobila výnimku.

Zuzana Smatanová Zdroj: Instagram.com/zuzanasmatanova

"Nie som na sociálnych sieťach takto osobná, ale dnes robím výnimku, pretože cítim, že je správne vám len povedať, že očkovaním ochránite seba aj ostatných. Že tu vy a vaši blízki ešte stále môžete byť, že len hromadným preočkovaním sa rýchlejšie môžeme vrátiť do normálu a k svojej práci. My, celá kapela, to absolvujeme, aby sme vás zase mohli stretnúť a hrať pre vás. Nie som influencer, ktorý vás chce ovplyvňovať, len vás môžem slušne poprosiť: neváhajte," poslala seváčka ľuďom veľavravný odkaz prostredníctvom sociálnej siete. A nezabudla ani na hejterov. "Pre tých, ktorí toto moje rozhodnutie zhejtujú: prajem vám, aby ste sa s úmrtím na covid vo vašej blízkosti nikdy nestretli," dodala Zuzana.

Mohlo by vás zaujímať: