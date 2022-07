Speváčka Zuzana Smatanová (38) je držiteľkou šiestich Zlatých slávikov či mnohých ďalších ocenení, vydala niekoľko albumov, no v spoločnosti ju stretnete iba výnimočne. V pondelok zavítala do markizáckeho Telerána, kde priznala aj to, čím si musela prejsť.

Zuzana Smatanová porozprávala o novej pesničke, no otvorila aj svoje súkromie, kde sa v živom vysielaní zmienila o veľkých problémoch, ktorými si prešla. "Neviem,, či budem chystať veľké turné, uvidíme, čo bude s pandémiou. Snáď sa to už nevráti," povzdychla si Smatanová, ktorá neskôr priznala, že si prešla ťažkým obdobím vyhorenia, ešte pred obdobím covidu. "Spomenula si vyhorenie ešte pred pandémiou. Čo ti pomohlo?" opýtala sa jej Lenka Šóošová. "Lenka, pomohlo mi vedomie, že nie som na to sama a že sa mám na koho obrátiť, čiže na odborníkov. Treba povedať to, že vyhorenie je normálna diagnóza a treba vtedy vyhľadať odbornú pomoc a naozaj mať vtedy pevnú vôľu a vedieť, že to prejde, že sa z toho dá dostať," priznala Zuzana a neskôr opísala aj prvé príznaky svojej "choroby".

Speváčka nedávno oslávila 38. narodeniny. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CeyyPaCKieh/

"Prvé príznaky bola naozaj, že obrovská psychická a hlavne fyzická únava - až taký kolaps. Naozaj si treba uvedomiť, že pri tom vyhorení veľmi utrpí nervová sústava, človek je veľmi vyčerpaný - čiže úzkosti, panické ataky a všetky tieto veci, ktoré sú s tým spojené - to všetko sú signály! Obrovská únava, naozaj málo spánku, treba vtedy vyhľadať odbornú pomoc a všetko pôjde preč," hovorí speváčka, ktorá sa najbližšie teší na fanúšikov na hodoch v Leopoldove už túto sobotu.

