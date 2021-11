Šéfkuchár sa dal so svojou láskou dokopy v roku 2017 a už po 9 mesiacoch randenia ju požiadal o ruku. Ich svadba, ktorá sa konala v júni 2018, bola ako vystrihnutá z romantického filmu. Len niekoľko mesiacov na to však prišiel šok. Šéfkuchár oznámil, že sa idú zrejme rozvádzať. Záhumensky totiž zistil, že počas ich svadby bola Zdenka ešte stále vydatá. Krízu však vtedy zažehnali a dokonca si druhýkrát povedali úradné áno. V harmónii si však dlho nenažívali.

Martin Záhumenský Zdroj: Katarína Šlesárová

„Nastal čas spraviť vážne životné rozhodnutie a ako ste už asi sami pochopili, so Zdenkou sa definitívne rozchádzame. Nechcem to tu preberať, prečo. Je to naša súkromná vec. Jednoducho sme nenašli spoločnú cestu. Treba začať od seba, neobviňovať toho druhého a práve naopak ho nechať nájsť svoje šťastie, keď to spoločné nevyšlo,” napísal na sociálnej sieti.

