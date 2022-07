Máloktorý z velikánov slovenského divadelníctva oplýval takým všestranným talentom ako František Zvarík (†87). Dosky našej prvej scény zažili jeho slávne výstupy v desiatkach operných i činoherných diel, či v oscarovom filme Obchod na korze (1965). No jeho súkromný život nebol až taký slávny. Dnes, 17. júla by sa dožil 101 rokov.

František Zvarík sa narodil 17. júla 1921 vo Vrútkach. V rokoch 1945 až 1956 pôsobil v Opere SND, od roku 1956 bol členom Činohry SND. Na javisku SND stál už ako študent v roku 1939, aby sa od roku 1940 stal riadnym členom Činohry Slovenského národného divadla, kde pôsobil až do roku 1997. Zhruba do konca roka 2007 účinkoval ešte v predstavení Tančiareň. Za šesťdesiat rokov vytvoril v SND skoro 200 postáv – činoherných i operných, účinkoval v rozhlasových programoch. Známy bol aj ako spevák a interpret slovenských ľudových piesní. V roku 1992 sa stal čestným občanom mesta Vrútky.

ROK 1989: Na sn. zľava herci SND Leopold Haverl, Štefan Kvietik, František Zvarík, Ladislav Chudík a Štefan Bučko . Zdroj: Peter Brenkus

Ženy miloval celý život

Ako je všeobecne známe, okrem divadla mal Zvarík ešte dve veľké vášne: ženy a maľovanie. Vďaka tej druhej po ňom ostala unikátna zbierka malieb, ktorá na svoju premiéru pred verejnosťou čakala schovaná v jeho bratislavskej vile. „Rovnako ako v speve aj v maľovaní bol Ferko samorast. Výtvarné umenie nikdy neštudoval, a predsa ho mal v krvi,“ prezradila v minulosti pre týždeník Plus 7 DNÍ Eva Krížiková na manželovu záľubu.



Keď prišiel Zvarík žiť do Bratislavy, išiel bývať s hereckým kolegom Františkom Dibarborom. To ale bola veľká osudová chyba. Keď sa Dibarborova manželka Anna Bottová, dcéra básnika Ivana Kraska, zamilovala do podnájomníka Františka, jej manžel opustil byt, súhlasil s rozvodom, a tak sa jeho nástupca mohol so svojou milenkou oženiť. Z ich lásky vzišiel syn Ján. Zvarík však ostal verný svojej povesti sukničkára a manželke zahýbal, kde sa dalo. Tá neskôr už nezvládala tolerovať jeho nevery a dva roky po svadbe si siahla na život. Údajne z nešťastia, že ju Zvarík opúšťa.

Noblesný umelec a povestný sukničkár sa po čase zosobášil s Evou Krížikovou. Legendárna herečka zomrela necelých 12 rokov po milovanom manželovi, v marci 2020. Mali spolu dcéru Barboru Zvaríkovú, ktorá v minulosti pracovala ako konzulka v Moskve.

