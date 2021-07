Máloktorý z velikánov slovenského divadelníctva oplýval takým všestranným talentom ako František Zvarík (†87). Dosky našej prvej scény zažili jeho slávne výstupy v desiatkach operných i činoherných diel, či v oscarovom filme Obchod na korze (1965). No jeho súkromný život nebol až taký slávny. 17. júla by sa dožil okrúhlej 100-ky.

František Zvarík sa narodil 17. júla 1921 vo Vrútkach. V rokoch 1945 až 1956 pôsobil v Opere SND, od roku 1956 bol členom Činohry SND. Na javisku SND stál už ako študent v roku 1939, aby sa od roku 1940 stal riadnym členom Činohry Slovenského národného divadla, kde pôsobil až do roku 1997. Zhruba do konca roka 2007 účinkoval ešte v predstavení Tančiareň. Za šesťdesiat rokov vytvoril v SND skoro 200 postáv – činoherných i operných, účinkoval v rozhlasových programoch. Známy bol aj ako spevák a interpret slovenských ľudových piesní. V roku 1992 sa stal čestným občanom mesta Vrútky.

Ženy miloval celý život

Ako je všeobecne známe, okrem divadla mal Zvarík ešte dve veľké vášne: ženy a maľovanie. Vďaka tej druhej po ňom ostala unikátna zbierka malieb, ktorá na svoju premiéru pred verejnosťou dodnes čakala schovaná v jeho bratislavskej vile. „Rovnako ako v speve aj v maľovaní bol Ferko samorast. Výtvarné umenie nikdy neštudoval, a predsa ho mal v krvi,“ prezrdila v minulosti pre týždeník Plus 7 DNÍ Eva Krížiková na manželovu záľubu.

Keď prišiel Zvarík žiť do Bratislavy, išiel bývať s hereckým kolegom Františkom Dibarborom. To ale bola veľká osudová chyba. Keď sa Dibarborova manželka Anna Bottová, dcéra básnika Ivana Kraska, zamilovala do podnájomníka Františka, jej manžel opustil byt, súhlasil s rozvodom, a tak sa jeho nástupca mohol so svojou milenkou oženiť. Z ich lásky vzišiel syn Ján, ktorý pred dvoma rokmi oslávil okrúhlu 70-ku. Zvarík však ostal verný svojej povesti sukničkára a manželke zahýbal, kde sa dalo. Tá neskôr už nezvládala tolerovať jeho nevery a dva roky po svadbe si siahla na život.

Ján Zvarík bol jediným dieťaťom Františka Zvaríka a Aničky Bottovej, dcéry básnika Ivana Kraska a prvej manželky Františka Dibarboru. Mladá mamička pár rokov po sobáši spáchala samovraždu. Údajne z nešťastia, že ju Zvarík opúšťa. Noblesný umelec a povestný sukničkár sa po čase zosobášil s Evou Krížikovou. Legendárna herečka zomrela necelých 12 rokov po milovanom manželovi, v marci 2020. Mali spolu dcéru Barboru, ktorá v minulosti pracovala ako konzulka v Moskve.

