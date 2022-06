LOVESTREAM festival sa začína už 10. júna a prinesie so sebou tri dni nezabudnuteľnej hudobnej nádielky. O hlavné hviezdy Dua Lipu a Red Hot Chili Peppers bude kráľovsky postarané. Čo všetko si vyžiadali do šatní?

Organizátori budú mať čo robiť! Takmer na 200 stranách sú dokopy všetky požiadavky kapiel a hlavných speváckych hviezd. V prípade headlinerov Dua Lipa a Red Hot Chili Peppers, ktorí koncertujú všade po svete, sú to aj špeciálne prísne covidové pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať v zákulisí. To znamená, že všetci okolo musia nosiť respirátory, musia sa robiť rozstupy a rozhovory by nemali trvať dlhšie ako 15 minút vo vzdialenosti od dvoch metrov. Speváčka aj „čili papričky“ majú privátne šatne, to znamená, že sa k nim nikto nedostane, a to ani iní interpreti festivalu. Je to uzavretá časť na štadióne.

Grammy 2022: Dua Lipa Zdroj: Getty

Čo sa týka požiadaviek speváčky Dua Lipa, jej manažéri vždy poskytnú presný zoznam nábytku, počet stoličiek a sedačiek, ktoré majú byť v šatni. Často vyžaduje súpravy, ktoré poznáme z luxusných obývačiek, či náladové osvetlenie. Organizátori festivalu to zariadili tak, aby sa hviezdy u nás cítili čo najkomfortnejšie. V ich šatniach bude pripravený katering a tzv. zelená výzdoba, to znamená aranžmány zo živých kvetov alebo rastliny v kvetináčoch. Napríklad Red Hot Chili Peppers budú mať v šatni vysoké kvety a palmy, no vyslovene nechcú, aby medzi nimi boli fikusy. Väčšina šatní bude mať koberce a závesy, aby to tam mali hudobníci pekné a zútulnené. Pripravené budú mať aj miestnosti na meditáciu. K dispozícii budú mať tri tiché miestnosti, do ktorých nepreniká žiadny hluk z pódia. Spolu s Red Hot Chilli Peppers prídu desiatky kamiónov a viac ako 100 ľudí. Muži z tejto kapely sú známi aj svojou duchovnou stránkou, takže v roku 2000 skupina vznášala rôzne požiadavky na udržanie duchovnej rovnováhy. Skupina si aj teraz vyžiadala aromaterapeutické sviečky, čerstvý koreň zázvoru, čerstvú papája šťavu a 24 jednolitrových fliaš neperlivej „ľadovcovej vody“ buď z Havaja, alebo z Austrálie.