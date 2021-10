Povinnosť uverejniť vo svojom vysielaní najmenej 25 % slovenských hudobných diel si zachová iba verejnoprávny vysielateľ (RTVS). V praxi to znamená, že súkromní vysielatelia už nebudú právne viazaní, aby hrali slovenskú hudbu. Nový mediálny zákon nahneval slovenských spevákov, ktorí to zo strany ministerky kultúry berú ako nechutnú zradu. Naopak, komerčné rádiá sa tomu tešia. „Za Fun rádio a Rádio Vlna vítame navrhovanú zmenu – zrušenie kvót slovenskej hudby v súkromných rádiách. Ukončila by sa tak deformácia playlistov a oslabovanie pozície súkromných vysielateľov,“ povedal nám Rastislav Dutka, generálny riaditeľ Fun rádia.

Ministerka kultúry SR Natália Milanová. Zdroj: Pavel Neubauer

Ako to bude teda po novom vyzerať? A podľa čoho budú rádiá vyberať, ktorých slovenských interpretov zahrajú a ktorých nie? „Pesničky vyberáme s ohľadom na náš hudobný formát a preferencie poslucháčov. Vyberáme do vysielania také, ktoré sú z nášho pohľadu pre rádio, ale hlavne pre našich poslucháčov najviac atraktívne. Intenzita hranosti záleží na obľúbenosti konkrétnych piesní, pravidelne ju zisťujeme medzi poslucháčmi,“ vysvetlil nám šéf hudby Rádia Expres Andrej Kratochvíl. Summa summarum, keď doteraz u poslucháčov bodovali hity napríklad od kapiel IMT Smile, Hex, Desmod, Tublatanka či od spevákov ako Adam Ďurica, Paľo Habera či Richard Müller, ich intenzita sa zrejme osekávať nebude. Na nový mediálny zákon skôr doplatia začínajúci alebo menej hraní umelci.

A keďže speváci o veľké peniaze z tantiém neprídu, natíska sa otázka, prečo sú na ministerku Milanovú takí nabrúsení. Ako sa viacerí zhodli, ide najmä o podporu slovenskej kultúry, začínajúcich umelcov, ale aj o prestíž. „V 14 krajinách EÚ je podiel domácej tvorby predpísaný kvótami, každá vyspelá krajina v EÚ si chráni svoju kultúru. Vrcholom cynizmu je, že v čase, keď hudobníci prichádzajú o príjmy a mnohí – tak ako my – nedostali ani cent podpory, idú ešte aj z éteru vymazať slovenskú hudbu,” hnevá sa Vratko Rohoň z Iné Kafe. „Tieto kvóty boli vždy kameňom úrazu. Toto ministerstvo a pani Milanová nekompetentne vyriešili, ako k tomu pristúpia. Tá suma, o ktorej sa rozprávame, žiaľ, nie je nejako vysoká. U nás na Slovensku tantiémy nie sú také, že by sme si z toho mohli kúpiť lietadlo a pod. No mladí ľudia a všetci, čo prídu po nás, nebudú mať možnosť zviditeľniť sa, možno len pár z nich sa udrží. Ostatní nebudú mať šancu,“ vysvetľuje spevák Paľo Drapák.

