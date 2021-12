Internet bol vždy miestom, kde môžu ľudia bez akejkoľvek štipky slušnosti vyjadriť svoj názor. Poháňa ich najmä to, že nikto nepozná ich identitu a vďaka tomu môžu urážať a šikanovať všetkých a všetko. Pandémia koronavírusu tomu ešte viac dopomohla. Virtuálnym svetom sa šíria dezinformácie, konšpiračné úvahy, odhovárania od očkovania a do toho aj kopa inej nenávisti. Terčom takýchto slovných útokov bývajú aj známi ľudia.

Sociálna sieť Facebook už dávno nie je to, čo bývala. Ľudia si zo začiatku zakladali profily s úmyslom, aby našli bývalých spolužiakov či kamarátov, ktorých roky nevideli. Táto platforma zároveň slúži na pridávanie fotografií, ktorými sa používatelia chvália, či na rôznu formu komunikácie. No v posledných rokoch sa táto sieť zmenila na šírenie nenávisti, presadzovanie svojich „názorov“, posielanie hanlivých komentárov pod článkami. Medzi mnohými používateľmi rezonuje hlavne téma covidu a očkovania. Užívatelia sú rozdelení na tábory očkovaných a antivaxerov. Svoje o tom vedia aj niektorí známi ľudia, ktorí Facebook považovali za efektívny nástroj komunikácie s fanúšikmi.

To, že nenávistné komentáre na Facebooku môžu byť aj fatálne, potvrdzuje nedávna tragédia, ktorá sa udiala v jednom z Domovov sociálnych služieb v Osadnom (okres Snina), v ktorom pred Vianocami vypukol požiar. Zahynuli pri ňom štyria ľudia. Krátko po tejto tragédii sa na sociálnej sieti spustila vlna kritiky. Tá sa mala stať osudnou pre riaditeľa zariadenia, ktorý údajne neuniesol obrovskú nenávisť zo strany ľudí a tlak na svoju osobu. Ján Šrenkel († 54) totiž pár dní po požiari za záhadných okolností zomrel. Podľa informácií Nového Času si mal údajne siahnuť na život. To, či ho k hroznému činu naozaj dohnala kritika, je predmetom vyšetrovania.

Riaditeľ DSS zariadenia v Osadnom Ján Šrenkel († 54) pár dní po požiari zomrel za záhadných okolností. Zdroj: tv markíza

Keďže Facebook už dávno stratil pôvodný zmysel a je plný nenávisti, rozhodli sa ho viacerí odinštalovať. Urobili tak Zuzana Kovačič Hanzelová, Marcel Forgáč, Gabriela Kajtárová a pred rokom sa tak rozhodla aj speváčka Jana Kirschner. Spomínané tváre však zostali na Instagrame, na ktorom sú prevažne mladšie vekové kategórie a vlna obrovských hejtov sa tam doteraz až tak veľmi nerozšírila.

Odchod známych ľudí zo sociálnych sietí si všimol aj známy vedec Pavol Čekan, ktorého to zároveň zarmútilo. „Mnohí rozumní a skvelí ľudia odchádzajú z FB. Je mi to veľmi ľúto, ale chápem ich rozhodnutie. No my ostatní tu zostávame, pretože nemienime nechať tento priestor len tým, ktorí tu šíria nenávisť, strach, klamstvá, konšpirácie a zneužívajú Facebook na získanie lacných politických bodov. Keď ide o ochranu verejného zdravia, o životy ľudí, o slobodu, demokraciu, o lepšiu budúcnosť tejto krajiny, o správnu vec, prijímam aj hejt, vyhrážky, urážky, nenávisť atď. Lebo tu ide o oveľa vyšší princíp, lebo tu ide o vás, o nás, tu ide o Slovensko,“ napísal pred pár dňami.

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE >>